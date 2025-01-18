Beşiktaş Belediyesi'nde koltuk savaşı başladı

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanıp görevden alınmasıyla birlikte isim listeleri de ortaya dökülmeye başladı.

Dilek Doğan Dilek Doğan
Beşiktaş Belediyesi'nde koltuk savaşı başladı
Yayınlanma: Güncellenme:

"Beşiktaş'ın yeni belediye başkanı kim olacak?" sorusuyla birlikte CHP'de güç mücadelesi başladı. Tutuklanan Rıza Akpolat'ın yerine İlker Uluer, Ömer Rasim Şişman isimleri konuşuluyor. Ancak kulislere yansıyan bir isim daha var. O isim haberimizdeç

CHP şimdi de Beşiktaş'ta koltuk savaşına girdi.
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanıp görevden alınmasıyla birlikte isim listeleri de ortaya dökülmeye başladı.

Beşiktaş Belediye Başkan vekilinin belirlenmesi için 23 Ocak Perşembe günü seçim yapılacak. Bu süreçte de Beşiktaş Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İlker Uluer ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi grup sekreterliği görevinde bulunan Beşiktaş Belediyesi Meclis üyesi Ömer Rasim Şişman isimleri konuşuluyor.
Uluer ve Şişman dışında kulislerde konuşulan bir isim daha var, 'Can Çobanoğlu.'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eski Milli Takımlar menajeri Çobanoğlu'nu 'yıpranmaması' için yedekte tuttuğu öğrenildi.
Çobanoğlu'nu İmamoğlu'nun hemşehrisi olması özelliğiyle de dikkat çekiyor.
Öte yandan CHP'de başlayan güç mücadelesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP İstanbul il Başkanı Özgür Çelik'in birlikte hareket ettiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ise tek hareket ettiği belirtiliyor.

Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk öldüSahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk öldüYurt

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

beşiktaş belediyesi ekrem imamoğlu yolsuzluk
Günün Manşetleri
Hamas'tan İsrail'le ilgili sert açıklama
Beşiktaş Belediyesi'nde koltuk savaşı başladı
Özel’in “savaş ilanı” açıklamasına tepki
Beşiktaş, Solskjaer'i resmen açıkladı
Gazze'deki İçişleri Bakanlığından ateşkesle ilgili açıklama
Gazze'deki ateşkes yarın sabah yürürlüğe girecek
21 terörist etkisiz hale getirildi
23 şehirde Kıskaç-35 operasyonları
Ataşehir'de otel yangını
İsrail hükümeti, ateşkes anlaşmasını onayladı
Çok Okunanlar
Mevduat faizi için rakamlar değişti! İşte 500 bin ve 1 milyon TL'nin aylık getirisi Mevduat faizi için rakamlar değişti! İşte 500 bin ve 1 milyon TL'nin aylık getirisi
Meteoroloji'den kar ve buzlanma uyarısı Meteoroloji'den kar ve buzlanma uyarısı
Ataşehir'de otel yangını Ataşehir'de otel yangını
Hamas'tan İsrail'le ilgili sert açıklama Hamas'tan İsrail'le ilgili sert açıklama
23 şehirde Kıskaç-35 operasyonları 23 şehirde Kıskaç-35 operasyonları