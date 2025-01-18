Beşiktaş Belediyesi'nde koltuk savaşı başladı

"Beşiktaş'ın yeni belediye başkanı kim olacak?" sorusuyla birlikte CHP'de güç mücadelesi başladı. Tutuklanan Rıza Akpolat'ın yerine İlker Uluer, Ömer Rasim Şişman isimleri konuşuluyor. Ancak kulislere yansıyan bir isim daha var. O isim haberimizdeç

CHP şimdi de Beşiktaş'ta koltuk savaşına girdi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanıp görevden alınmasıyla birlikte isim listeleri de ortaya dökülmeye başladı.



Beşiktaş Belediye Başkan vekilinin belirlenmesi için 23 Ocak Perşembe günü seçim yapılacak. Bu süreçte de Beşiktaş Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İlker Uluer ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi grup sekreterliği görevinde bulunan Beşiktaş Belediyesi Meclis üyesi Ömer Rasim Şişman isimleri konuşuluyor.

Uluer ve Şişman dışında kulislerde konuşulan bir isim daha var, 'Can Çobanoğlu.'



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eski Milli Takımlar menajeri Çobanoğlu'nu 'yıpranmaması' için yedekte tuttuğu öğrenildi.

Çobanoğlu'nu İmamoğlu'nun hemşehrisi olması özelliğiyle de dikkat çekiyor.

Öte yandan CHP'de başlayan güç mücadelesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP İstanbul il Başkanı Özgür Çelik'in birlikte hareket ettiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ise tek hareket ettiği belirtiliyor.