Beştepe'den Numan Kurtulmuş'a anayasa yanıtı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Anayasa'nın 3. maddesindeki devlet tanımında değişiklik isteyen Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’a tepki gösterdi.
Yayınlanma:
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Anayasa'nın 3. maddesindeki devlet tanımında değişiklik isteyen Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’a tepki gösterdi. Uçum, Kurtulmuş'un gündeme getirdiği değişikliği “Milli devlet karşıtı liberal akımlarının tortusu olan sorunlu görüşleri ileri sürmek” şeklinde yorumladı.
Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un Anayasa'nın ilk 3 maddesini tartışmaya açan bu sözlerine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’dan sert tepki geldi.
- Türkiye Cumhuriyeti Devletinin “ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü” hükmü hem semantik olarak hem de anayasal teori açısından çok doğru bir ifadedir. Tartışmaya açılması hem yersizdir hem de sorunludur. O nedenle ilk dört maddenin diğer esasları gibi bu konu da tartışma dışıdır.
X hesabı üzerinden paylaşım yapan Uçum, neoliberal siyasetlerin milli devlete saldırısını da hatırllattı
“MİLLİ DEVLET KARŞITI SORUNLU GÖRÜŞ”
- Geçmişin milli devlet karşıtı liberal akımlarının tortusu olan sorunlu görüşleri ileri sürmek yerine “Bütünlük İlkesinin” manasını kavramak gerekir.
Uçum, Anayasa'nın 3'üncü maddesindeki "devlet tanımı"nın Kurtulmuş'un aksine milleti baskılayan bir durumu olmadığını belirtti.
CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI: ”MİLLETİ BASKILAYAN BİR MADDE DEĞİL”
- Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür” hükmü milleti baskılayan değil tam tersine bağımsız bir devletin egemenlikle birlikte sahip olduğu ülke ve millet unsurlarını öne çıkaran bir düzenlemedir.