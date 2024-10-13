Beştepe'den Numan Kurtulmuş'a anayasa yanıtı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Anayasa'nın 3. maddesindeki devlet tanımında değişiklik isteyen Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’a tepki gösterdi. Uçum, Kurtulmuş'un gündeme getirdiği değişikliği “Milli devlet karşıtı liberal akımlarının tortusu olan sorunlu görüşleri ileri sürmek” şeklinde yorumladı.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un Anayasa'nın ilk 3 maddesini tartışmaya açan bu sözlerine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’dan sert tepki geldi.

- Türkiye Cumhuriyeti Devletinin “ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü” hükmü hem semantik olarak hem de anayasal teori açısından çok doğru bir ifadedir. Tartışmaya açılması hem yersizdir hem de sorunludur. O nedenle ilk dört maddenin diğer esasları gibi bu konu da tartışma dışıdır.