Beyoğlu Belediyesi’nde Başkanvekili seçildi: Sefer Karaahmetoğlu göreve geldi
Beyoğlu Belediyesi’nde yapılan başkanvekilliği seçiminde 4. tur oylama tamamlandı. CHP’nin adayı Sefer Karaahmetoğlu 16 oy alarak yeni başkanvekili seçildi.
Beyoğlu Belediye Meclisi’nde gerçekleştirilen seçim tamamlandı.
Oylamanın 4. turunda CHP’nin adayı Sefer Karaahmetoğlu 16 oy aldı. AK Parti’nin adayı Süleyman Baba ise 14 oyda kaldı.
Sefer Karaahmetoğlu, aldığı oy çoğunluğu ile Beyoğlu’nun yeni başkanvekili oldu.