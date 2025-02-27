Binali Yıldırım: "Erdoğan’ın yeniden adaylığı için Anayasa değişmeli"

Eski Başbakan ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İzmir’de düzenlenen "Yeni Anayasa Buluşmaları" programında anayasa değişikliğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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Binali Yıldırım: "Erdoğan’ın yeniden adaylığı için Anayasa değişmeli"
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Vatandaşlık tanımının gözden geçirilebileceğini belirten Yıldırım, yerel yönetimlerde yetki devri gerektiğini söyledi. En dikkat çeken çıkışı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden adaylığına dair oldu.

Binali Yıldırım, yeni Anayasa’da vatandaşlık tanımının değiştirilebileceğini söyledi. Türkiye’de yüzyıllardır farklı etnik grupların bir arada yaşadığına vurgu yaparak, "vatandaşlık tanımının bireyi öne çıkaracak şekilde güncellenebileceğini" belirtti.

 "Bu topraklarda 1000 yıldır Kürtler, Türkler, Süryaniler, Abazalar, Çerkezler var. Yeni Anayasa'da vatandaşlık tanımı, etnik kimliğe değil bireyin vatandaşlığına vurgu yapacak şekilde güncellenebilir. Böylece bazı kesimlerin kendilerini ihmal edilmiş hissetmesinin de önüne geçilebilir."

Yıldırım, yerel yönetimlerde adem-i merkeziyetçilik gerektiğini ifade ederek, Ankara’nın bazı yetkilerini devretmesi gerektiğini söyledi.

"Yeni Anayasa’da yapılması gereken önemli konulardan biri yerel yönetimlerin güçlendirilmesi. Ankara'nın her şeyi kontrol etmesi yerine yetki devri yapılmalı."

 "Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı adayı olması sağlanmalı"

Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tekrar aday olmasının önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini belirterek, yeni Anayasa'nın bu durumu öngörmesi gerektiğini söyledi.

"Türkiye, istikrarsızlık ve tehditlerle çevrili. Devletimizin güçlü kalması gerekiyor. Başka seçeneğimiz yok! Bu yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden aday olabilmesi sağlanmalı. Yeni Anayasa, bu yolu açmalı."
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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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