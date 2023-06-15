BİRKONFED Başkanı Osman Ünsal Vatan Partisi'ne katıldı

Yeni katılımlarla Cumhuriyetin 100'üncü yılında toplumun her kesimi ile buluşmaya devam eden Vatan Partisi saflarına önemli bir ismi daha ekledi.

- Evet çok eski yıllardan bin dokuz yüz doksan dokuzdan aktif siyasetin içerisindeyim Milli Görüş kökenliyim. Türkiye'nin en büyük STK'larından biri haline getirdiğimiz bir konfet, iş dünyası, konfederasyon şu anda halihazırda kurucu ve devam eden genel başkanıyım.

- Tabii bizim bu süreçlerdeki beklentimiz neydi? Biz birincisi NATO'ya bağımlı bir Türkiye istemiyoruz. Amacımız ülkemizde istihdam üretmek. Asya ve bölgesi ülkelerinde ciddi çalışmalarımız var. farklı sektörlerden iş adamlarımız, iş kadınlarımızla birlikte ülkemizi istihdam üretmeye istihdama katkı sağlamaya,..

Birleştirici İş Dünyası Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Ünsal Vatan Partisi'ne üye oldu. Genel Başkan Danışmanı olarak görevlendirilen Ünsal, neden Vatan Partisi'ne katıldığını Ulusal Kanal'a anlattı.

- NATO'nun Sınırlarında askeri üsler ortaya çıkartması, gerek ekonomik noktada Türkiye'nin gittikçe güç kaybetmesi üreten bir Türkiye değil de ithal bağımlı bir ülkeye doğru hızla gidişimiz Türk parasının değer kaybetmesi maalesef yatırım yatırımın Türkiye'den geri çekilmesi bu handikaplar Türkiye için de ilerleyen boyutta. bu seçimler bize gösteriyor ki artık vatanseverler ve vatanı sevmeyenler. benim için en önemli ideoloji budur. ve Sayın Genel Başkanımız Doğu Perinçek'imiz vatan sevgisini Bu ülke için ortaya koymuş olduğu çabayı, emeği, gayretini ödediği bedelleri çok yakından takip ediyor ve biliyoruz.

Ünsal, Vatan Partisi'nin hem iç hem de dış siyasette yürüttüğü politikalara dikkat çekti. Liberal politikaları ve yüzü Batı'ya dönen isimlere ekonominin dümeninin teslim edilmesinin iş dünyası tarafından tedirginlikle izlendiğini de vurguladı.