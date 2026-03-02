Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tutuklandı

Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" operasyonunda gözaltına alınan Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Başkan Yardımcısı Süleyman Can tutuklandı, 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan 13 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye getirilen şüpheliler, arka giriş kapısından adliye binasına alındı.

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden Özcan, Can ve A.S. tutuklanmaları, diğer 10 kişi ise adli kontrol tedbiriyle salıverilmeleri talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Tanju Özcan ile Süleyman Can tutuklanırken, diğer 11 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.