Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tutuklandı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'irtikap' soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tutuklandı
Yayınlanma:

Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" operasyonunda gözaltına alınan Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Başkan Yardımcısı Süleyman Can tutuklandı, 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan 13 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye getirilen şüpheliler, arka giriş kapısından adliye binasına alındı.

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden Özcan, Can ve A.S. tutuklanmaları, diğer 10 kişi ise adli kontrol tedbiriyle salıverilmeleri talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Tanju Özcan ile Süleyman Can tutuklanırken, diğer 11 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

irtikap tanju özcan yolsuzluk operasyonu
Günün Manşetleri
Tahran'da halk, ABD ve İsrail saldırılarına lanet okudu
"O kadar füze fırlatacağız ki ABD’liler oradan da kaçmak zorunda kalacak"
"Trump çılgın politikasını sürdürürse 3. Dünya Savaşı başlayacak"
"İran'ın egemenliğini, bağımsızlığını ve onurunu savunmasını destekliyoruz"
İran'da Geçici Liderlik Konseyi Üyesi Ayetullah Arafi ilk kez konuştu
İran, 48 saatte 12 günlük savaşın rekorunu kırdı
İran, ABD'nin aksine uzun bir savaşa hazırlanmış durumda
İsrail başbakanlık ofisine ağır bir darbe indirilmiştir
“Derhal uluslararası soruşturma başlatılmalı”
"Hamaney’in intikamı için yapıldı"
Çok Okunanlar
Yarın saat 10’da elektrikler kesilecek: Kesinti programı açıklandı Yarın saat 10’da elektrikler kesilecek: Kesinti programı açıklandı
Meteorolojiden kritik uyarı: 7 ilde kuvvetli yağış bekleniyor Meteorolojiden kritik uyarı: 7 ilde kuvvetli yağış bekleniyor
Güncel altın fiyatları: 2 Mart Pazartesi gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları: 2 Mart Pazartesi gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
2 Mart Pazartesi akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu? 2 Mart Pazartesi akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu?
Jeoloji uzmanı Trabzon ve Rize için uyardı: ‘Deprem tehlikesi arttı’ Jeoloji uzmanı Trabzon ve Rize için uyardı: ‘Deprem tehlikesi arttı’