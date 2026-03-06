Bolu Belediyesi Başkanvekili belli oldu

Mecliste yapılan oylama sonucunda, CHP’nin adayı Mehmet Tuna Özcan 19 oy alarak Bolu Belediyesi Başkan Vekilliğine seçildi. AK Parti’nin adayı Hüseyin Nadir Okur ise 10 oyda kaldı.

NE OLMUŞTU?

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, hakkındaki 'irtikap' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme kararının ardından Özcan, İçişleri Bakanlığı tarafından da görevinden uzaklaştırıldı. Başkanlık görevinin boşalması üzerine, belediye meclisinin cuma günü (bugün) toplanarak yeni bir başkanvekili seçmesi kararlaştırılmıştı.