Bolu Belediyesi'ne yönelik soruşturmada adli kontrolle serbest bırakılan 3 zanlı tutuklandı

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 28 Şubat tarihinde düğmesine basılan ve yerel yönetim koridorlarında sarsıntı yaratan soruşturmada yeni bir perde açıldı. Hafta sonu gerçekleştirilen operasyonlarla gözaltına alınan isimlerin adli süreçleri, hukuk sisteminin kararlı duruşuna sahne oldu.

ÖNCE TAHLİYE, SONRA KELEPÇE

Jandarma genel komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan Belediye Meclis üyesi C.T., Mali Hizmetler Müdürü N.A. ve BolSev Yönetim Kurulu Başkanı A.S., sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "adli kontrol" şartıyla serbest bırakılmıştı. Ancak Başsavcılığın bu karara karşı sunduğu deliller ve yaptığı itiraz, süreci tersine çevirdi.

4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ KARARINI VERDİ: TUTUKLANDILAR

Savcılığın itirazı üzerine jandarma ekiplerince yeniden gözaltına alınan şüpheliler, ivedilikle adliyeye sevk edildi. 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yeniden hakim karşısına çıkan 3 zanlı, mevcut delil durumu ve suçlamaların niteliği göz önüne alınarak tutuklandı.

Tutuklanan isimlerin görevleri:

C.T.: Belediye Meclis Üyesi

N.A.: Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü

A.S.: BolSev Yönetim Kurulu Başkanı

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR MU?

Belediye yönetiminin en kritik birimlerinde görev yapan isimlerin tutuklanması, 28 Şubat'ta başlatılan soruşturmanın kapsamının genişleyebileceği sinyallerini verdi. Adli makamların belediye iştirakleri ve mali kayıtlar üzerindeki incelemeleri çok yönlü olarak sürdürdüğü bildiriliyor. Sincan ve Ankara hattındaki benzer dosyalarla paralellik gösteren bu süreçte, önümüzdeki günlerde yeni gözaltıların yaşanıp yaşanmayacağı Bolu kamuoyunda büyük bir merak konusu haline geldi.