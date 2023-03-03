CHP'li Belediye Başkanı'ndan yapılan çalışmalara destek

Belediye Meclis toplantısı öncesinde, 6 Şubat'taki depremlerin ardından belediye olarak yürüttükleri çalışmaları anlatan İduğ, deprem bölgesindeki gözlemlerini aktardı.

Depremlerin verdiği hasarın çok büyük olduğunu aktaran İduğ, "13 milyon nüfusu, 10 ili kapsayan bir alanda dünyada böyle bir deprem olmamış arkadaşlar. Hiç kimse kusura bakmasın, devletimize oraya buraya laf atmasın. Yetişilemezdi. Öyle bir hasar var ki orada hiçbir şekilde yetişmek mümkün değil. İstediğiniz kadar arama kurtarma ekibi getirin, yetişemezsiniz." dedi.

Deprem bölgesinde çok sayıda binanın yıkıldığını ve çoğunun da hasarlı olduğunu belirten İduğ, sözlerini şöyle sürdürdü:

- Ana caddelerdeki bütün binalar yıkılmış, ara sokaklarda mahalleler kaybolmuş. Hatay, 153 bin bağımsız ev var, 129 bini yıkılmış, kalan 20-25 binde de oturmak mümkün değil, içine giremezsiniz. Tam 18 milyon metreküp moloz var ve bu molozların altında binlerce ölen ve tespit edilemeyen kimlikler var. Bugün o molozları almaya kalksanız 1 milyon adet kamyona ihtiyacınız var. Bir kamyon 18 ton olsa, nasıl bir hasar olduğunu düşünün. Burada istediğiniz kadar arama kurtarma çalışması gönderin başaramazsınız.

İduğ, 85 milyon nüfuslu bir ülkenin, yüzde 1 nüfusu kadar çadırının hazırda olması gerektiğini, bunun eksikliğinin yaşandığını, bu konuda daha hazırlıklı olunabileceğini de kaydetti.

Depremlerin ardından belediye olarak bölgeye 2 bin 500 çadır kurduklarını, 2 bin çadır siparişi daha verdiklerini anlatan İduğ, toplamda 40 bin kişiye barınma imkanı sağlayacak çadırları kurmaya devam edeceklerini ifade etti.

İduğ, deprem bölgesinde görev yapan 160 personeline, yardım yapan vatandaşlara, bu malzemelerin tasnifi ve paketlenmesinde çalışan gönüllülere, taşımaya destek veren lojistik firmalarına teşekkür ederek, çalışmaların tamamen siyasetten uzak bir şekilde yapıldığı vurguladı.

Toplantıya meclis üyelerinin yanı sıra muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gönüllü vatandaşlar, siyasi partilerin ilçe başkanları, iş dünyasından temsilciler ve çok sayıda vatandaş da katıldı.