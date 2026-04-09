Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

Toygu Ökçün
İzmir'de yerel yönetim nezdinde yürütülen soruşturma, belediye bünyesinde "hayalet çalışan" olarak tabir edilen ve fiilen görev yapmadığı halde SGK kayıtlarında personel olarak gösterilen şahıslara yönelik iddialar üzerine derinleşti. Soruşturma dosyasında yer alan uzmanlık raporları, A.A. isimli şahsın belediyenin çağrı merkezinde müşteri temsilcisi olarak kayıtlı görünmesine rağmen mesai harcamadığını tescil etti. Başsavcılık, söz konusu usulsüzlükte Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin yanı sıra bazı üst düzey yöneticilerin de idari ve hukuki sorumluluğu bulunduğu kanaatiyle tutuklama sevkini gerçekleştirdi.

SORUŞTURMA GENİŞLEDİ

Sürecin geçmişine bakıldığında, incelemenin 1 Nisan tarihinde sosyal medyadaki ihbarlar ve başka bir belediye dosyasıyla ilintili olarak başlatıldığı görülüyor. Özkan Yalım hakkındaki soruşturma sırasında elde edilen bulgular, Bornova Belediyesi’ndeki istihdam ve ödeme süreçlerini de kapsayacak şekilde genişletildi. İncelemeler sonucunda ulaşılan veriler, belediyede çalışmadan maaş aldığı öne sürülen kişilerle ilgili operasyonun düğmesine basılmasına neden oldu.

SORGU İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Bornova Belediyesi, yaşanan gelişmelere ilişkin yayınladığı ilk bilgilendirme notunda, Ömer Eşki’nin sabah saatlerinde emniyet birimlerinden gelen davet üzerine ilgili merkeze gittiğini ve yasal prosedürlere uyduğunu belirtti. Gözaltı kararı ve tutuklama talebinin savcılık makamı tarafından ilan edilmesiyle birlikte sürecin yakından takip edildiğini bildiren belediye yönetimi, hukuki sürecin devam ettiğini vurguladı. Eşki ve beraberindeki diğer şüphelilerin mahkemedeki sorgu işlemleri sürüyor.

Putin, Pasykalya Bayramı'nda ateşkes olacağını duyurduPutin, Pasykalya Bayramı'nda ateşkes olacağını duyurduDünya
ABD'de İsrail antipatisi tüm zamanların en yüksek seviyesinde ölçüldüABD'de İsrail antipatisi tüm zamanların en yüksek seviyesinde ölçüldüDünya
Soykırımcı Netanyahu Lübnan ile müzakereyi reddettiSoykırımcı Netanyahu Lübnan ile müzakereyi reddettiDünya
Günün Manşetleri
Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme bildirimi
Soykırımcı Netanyahu Lübnan ile müzakereyi reddetti
Süreci baltalamak isteyenlere fırsat verilmemesi vurgusu
'Yönetiminde yeni bir aşamaya gireceğiz'
Çağrı Bey Sondaj Gemisi Somali'de
Vatan Partisi Lideri Perinçek'ten Ankaralılar Derneğine ziyaret
'Ateşkes kararını memnuniyetle karşılıyoruz'
Çarpıcı anket: Avrupalılar ABD'yi tehdit olarak görüyor
12 ilde 14 organize suç örgütüne operasyon
Bakan Bayraktar’dan ‘Hürmüz’ mesajı
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? Hangi banka ne kadar kazandırıyor?
Nisan ayında kar yağışı: Yarın 21 ile lapa lapa kar geliyor Nisan ayında kar yağışı: Yarın 21 ile lapa lapa kar geliyor
Yeraltı 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanı nereden izlenir? Yeraltı 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanı nereden izlenir?
İstanbul’da elektrikler kesiliyor: BEDAŞ’tan 8 saatlik kesinti uyarısı İstanbul’da elektrikler kesiliyor: BEDAŞ’tan 8 saatlik kesinti uyarısı
A101’e dev fırsat: Su tasarruflu bulaşık makinesi bugün satışta! A101’e dev fırsat: Su tasarruflu bulaşık makinesi bugün satışta!