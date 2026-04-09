Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

İzmir'de yerel yönetim nezdinde yürütülen soruşturma, belediye bünyesinde "hayalet çalışan" olarak tabir edilen ve fiilen görev yapmadığı halde SGK kayıtlarında personel olarak gösterilen şahıslara yönelik iddialar üzerine derinleşti. Soruşturma dosyasında yer alan uzmanlık raporları, A.A. isimli şahsın belediyenin çağrı merkezinde müşteri temsilcisi olarak kayıtlı görünmesine rağmen mesai harcamadığını tescil etti. Başsavcılık, söz konusu usulsüzlükte Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin yanı sıra bazı üst düzey yöneticilerin de idari ve hukuki sorumluluğu bulunduğu kanaatiyle tutuklama sevkini gerçekleştirdi.

SORUŞTURMA GENİŞLEDİ

Sürecin geçmişine bakıldığında, incelemenin 1 Nisan tarihinde sosyal medyadaki ihbarlar ve başka bir belediye dosyasıyla ilintili olarak başlatıldığı görülüyor. Özkan Yalım hakkındaki soruşturma sırasında elde edilen bulgular, Bornova Belediyesi’ndeki istihdam ve ödeme süreçlerini de kapsayacak şekilde genişletildi. İncelemeler sonucunda ulaşılan veriler, belediyede çalışmadan maaş aldığı öne sürülen kişilerle ilgili operasyonun düğmesine basılmasına neden oldu.

SORGU İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Bornova Belediyesi, yaşanan gelişmelere ilişkin yayınladığı ilk bilgilendirme notunda, Ömer Eşki’nin sabah saatlerinde emniyet birimlerinden gelen davet üzerine ilgili merkeze gittiğini ve yasal prosedürlere uyduğunu belirtti. Gözaltı kararı ve tutuklama talebinin savcılık makamı tarafından ilan edilmesiyle birlikte sürecin yakından takip edildiğini bildiren belediye yönetimi, hukuki sürecin devam ettiğini vurguladı. Eşki ve beraberindeki diğer şüphelilerin mahkemedeki sorgu işlemleri sürüyor.