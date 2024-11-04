Bülent Arınç'tan önemli açıklamalar: Erdoğan ve Bahçeli arasındaki tüm detaylarıyla ortaya çıktı!

Arınç, bir görüşmelerinde Erdoğan'ın Bahçeli için "yanlış yapıyor" dediğini aktardı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'u hedef alan Arınç, “arkasında olsa olsa Perinçek vardır” ifadelerini kullandı.



Eski Meclis Başkanı ve 2012'deki açılım sürecinin baş aktörlerinden Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’tan hükümeti zorlayacak açıklamalar geldi.

Arınç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin PKK lideri Abdullah Öcalan'ı Meclis'e davet eden çağrıya destek verdi. Arınç “Bir genel af çıkacaksa bunu düşünebiliriz. Ve bu yerinde de olabilir” diyerek de el yükseltti.

Arınç, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Bahçeli açıklamaları kariısındaki düşüncelerinin belirsiz olduğuna dikkat çekti:

"Çözüm süreci benim işimdi" diyen Arınç, Bahçeli’nin "umut hakkı" çağrısı hakında da “umut hakkı benim çok beğendiğimi bir karardır, kabul edilecekse diğer AİHM kararları da kabul edilmeli” ifadelerini kullandı.

Arınç, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’u da hedef aldı. “Bu adamın düşünceleriyle anayasa yapmak, yargıyı adaleti düzeltmek mümkün değil” dedi. Uçum’un Cumhur ittifakı ile alaksı olmadığını vurgulayan Arınç “arkasında olsa olsa eski yoldaşlarından Perinçek vardır” diyerek Vatan Partsi Genel Başkanı Doğu Perinçek’e gönderme yaptı.

Bahçeli’nin Alaattin Çakıcı ve Kürşat Yılmaz’a eski dava arkadaşlarım diyerek sahip çıktığını Cumhurbaşkanına hatırlattığını belirten Arınç, Erdoğan’a “ben de sizin 1978 yılından beri arkadaşınız değil miyim” diye sordum. Bana baktı sonra Bahçeli için “o da yanlış yapıyor” dedi.

2018'deki defterleri açan Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yerel seçimlerde ittifak yapmayacağız" diyen MHP lideri Devlet Bahçeli'ye "MHP farklı bir tercih yapmıştır, öyleyse herkes kendi yoluna deriz" dediğini hatırlattı.