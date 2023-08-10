Burkina Faso Başkanı yine gündem oldu! Ibrahim Traore kimdir?

Afrika'da emperyalistlerin düzenini bozan ve Burkina Faso'da Fransa varlığını bitireceğini söyledi. Avrupa'da yer yerinden oynadı! Burkina Faso Devlet Başkanı Ibrahim Traore kimdir?

İBRAHİM TRAORE KİMDİR?

Ibrahim Traoré, 1988 yılında Burkina Faso'da dünyaya gelmiştir. Müslüman Öğrenciler Derneği'nin üniversite olan Ouagadougou Üniversitesi'nde eğitimini tamamlamıştır. 2010'da Burkina Faso ordusuna katılan Traoré, 2020'de yüzbaşı rütbesini aldı. 2019'da kurulan özel bir terörle mücadele birimi olan "Kobra" özel kuvvetler birliğine katılmıştır.

IBRAHİM TRAORE'NİN ASKERİ KARİYERİ

Traoré, 2022 yılının ocak ayında gerçekleşen askeri darbenin bir parçası olarak ilk defa gündeme geldi. Burkina Faso Darbesini destekleyen ve Koruma ve Restorasyon için Yurtsever Hareketi olarak cunta ekibinin içinde aktif görevler aldı. Burkina Faso'da DEAŞ ve diğer din kökenli terör gruplarına karşı aktif mücadele de çalışmalar yürütmüştür.

Avrupa emperyalizmine karşı duruşu ve Avrasya ülkeleri ile yakın temas kurmaya çalışan Başkan Traoré, sık sık bağımsızlık ve Fransa mücadelesine vurgu yapan açıklamalarıyla gündeme gelmektedir.

URANYUM ÇIKIŞI

Traoré, Nijer'in Fransa'ya uranyum ihracatını yasaklamasının ardından, Burkina Faso'dan jet hızında bir karar çıktı. Ibrahim Traoré, bu hamlesi ile de dünya kamuoyunu şekillendirmeyi başardı.

01/10/2022 yılında darbe yaparak Burkina Faso devlet başkanlığına gelmiştir.

YA VATAN YA ÖLÜM!

Ibrahim Traoré, çarpıcı açıklamalarına devam ediyor. Kılıçları çeken işte o açıklamada şunları söyledi:

- Afrika'nın Batı rejimlerine kölelik dönemi sona erdi ve tam bağımsızlık savaşı başladı. Ya vatan, ya ölüm.

KANADALI ŞİRKETİ KOVDU! 200 TON ALTINA EL KOYDU

Afrika'da emperyalizm mücadelesine en büyük katkıyı sunan Ibrahim Traoré, Kanadalı altın aramaları yapan şirketi sömürgecilik yaptığı gerekçesi ile kovdu. 200 ton altınlarına ise el koyan Troré, Batılı devletlere göz açtırmayacağını bir kez daha göstermiş oldu.

IBRAHİM TRAORE'DEN AÇIKLAMA!

Yakında savaşın başlayacağını söylen Burkina Faso başkanı, Afrika'da artık sömürgeci istemediklerini belirtti.

NİJER'DE SAVAŞ İHTİMALİNE KARŞI HEYET GÖNDERDİ

Sosyal medyada büyük bir üne kavuşan Trore, Nijer'de savaş ihtimaline karşı ekip gönderdi.