Bursalı iş insanına Vatan Partisi'nde önemli görev verildi.



Bursalı genç iş insanı Ergünkent İnşaat ve EA Medya Yönetim Kurulu Başkanı Emin Adanur, Vatan Partisi Genel Başkan Danışmanlığı'na atandı.



Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek partisinin İstanbul’da bulunan merkez binasında Adanur’u ağırladı.



Perinçek, Adanur’u partisinin Genel Merkez Başkan Danışmanı olarak görmek istediğini ifade etti.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Adanur "Atatürk’ün izinde önce ülkem ve partim için çalışacağıma yürekten söz veriyorum" vurgusu yaptı.





- Şahsımı Vatan Partisi Genel Başkan Danışmanlığı’na layık gören ve bu görevi bana tevdi eden başta Genel Başkanımız Doğu Perinçek olmak üzere, partimizin üst yönetim kuruluna ve tüm partililere çok teşekkür ediyorum. Bu görev beni çok onurlandırdı. Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde önce ülkem ve partim için çalışacağıma yürekten söz veriyorum.