Celal Şengör Kılıçdaroğlu hakkında ne demişti?
Celal Şengör'ün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için kullandığı ifadeler sosyal medyada uzun süre gündem olmuştu. Peki Şengör Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında ne söylemişti?
Prof. Dr. Celal Şengör, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla ilgili düşüncelerini sosyal medyada açıklamıştı.
Şengör, bir dersinde Kılıçdaroğlu’yla yemek yediğini belirtirken, “Atatürk’ün partisinin başı buysa vah yazık bize” dedi. Şengör’ün bu sözleri kamera kayıtlarına alınmıştı.
PROF. DR. ŞENGÖR KILIÇDAROĞLU HAKINDA GÖRÜŞLERİNİ ŞÖYLE AÇIKLADI:
- Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir öğle yemeği yedim. Yanından ayrılırken çok üzüntülü ayrıldım. Çok samimi söylüyorum size. Dedim Atatürk'ün partisinin başı buysa vah yazık bize. Gittik gürültüye. Size çok hayret edeceğiniz bir şey söyleyeyim Osmanlı'nın en sevilmeyen padişahı kimdi biliyor musunuz? Fatih Sultan Mehmet'ti. Müthişti. Halka uyanın lan diyordu.