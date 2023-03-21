Celal Şengör Kılıçdaroğlu hakkında ne demişti?

PROF. DR. ŞENGÖR KILIÇDAROĞLU HAKINDA GÖRÜŞLERİNİ ŞÖYLE AÇIKLADI:

- Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir öğle yemeği yedim. Yanından ayrılırken çok üzüntülü ayrıldım. Çok samimi söylüyorum size. Dedim Atatürk'ün partisinin başı buysa vah yazık bize. Gittik gürültüye. Size çok hayret edeceğiniz bir şey söyleyeyim Osmanlı'nın en sevilmeyen padişahı kimdi biliyor musunuz? Fatih Sultan Mehmet'ti. Müthişti. Halka uyanın lan diyordu.