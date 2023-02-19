Bakan Kurum: "Jeolojik etüt raporları hazırlanıyor"
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gaziantep’in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde incelemeler yaptı. Kurum, depremden hasar gören illerde jeolojik etüt çalışmalarının başladığını söyledi.
Depremden etkilenen 11 ilde hasar tespit çalışmaları sürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gaziantep’in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde incelemeler yaptı.
Bakan Kurum, Nurdağı ilçesinde kurulan konteyner, çadır kent ve geçici barınma alanlarında açıklama yaptı. Kurum, 2-3 ay içerisinde deprem bölgelerindeki konutların inşaatı noktasında önemli adımlar atılacağını söyledi:
- Tüm alanlarda inşaat sürecini yönetmek, malzeme tedariği, tespitlere müteakip etap etap ihalelerimizi yapacağız. Hedefimiz; 2-3 ay içerisinde büyük bir ihtiyacı giderecek adımları atacağız. Ardından da şehrin merkezindeki planlamaları yaparak, o planlamalardan sonra oluşan master plan çerçevesinde şehrin ihtiyacı, kültürü, sosyolojisi doğrultusunda da şehir merkezlerinin inşasını yapacağız.
Murat Kurum, depremde hasar gören il ve ilçelerde ön yer tespit çalışmalarının tamamlandığı, jeolojik etüt raporlarının ise hazırlandığını söyledi. Yapılacak yeni konutlar için zeminin fay hattına mesafelerini, yer tespitlerini, zemin kalitesinin dikkate alındığını kaydetti:
- Daha çok ovadan dağa doğru yerleşim yerlerini kuracak, baktığımızda birçok alanda yıkımın, ağır hasarın sebebi olan zemindeki sıvılaşmanın olmayacağı, dolayısıyla burada en iyi zemine oturtabilmek amacıyla bu çalışmalarımızı eş zamanlı yürütüyoruz. En doğru, en sağlam zemine ve o zemine göre yapılaşmayı seçerek, radyo temel üzerine tünel kalıp sistemiyle yöresel mimariye uygun, zemin artı 3-4 katı geçmeyecek konutlarımızın inşasının sürecini de eş zamanlı inşallah yürütüyor olacağız. Mart ayı başı itibariyle illerimizde çalışmaları eş zamanlı yürüteceğiz.
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