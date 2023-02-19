Bakan Kurum: "Jeolojik etüt raporları hazırlanıyor"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gaziantep’in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde incelemeler yaptı. Kurum, depremden hasar gören illerde jeolojik etüt çalışmalarının başladığını söyledi.

Depremden etkilenen 11 ilde hasar tespit çalışmaları sürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gaziantep’in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde incelemeler yaptı.

Bakan Kurum, Nurdağı ilçesinde kurulan konteyner, çadır kent ve geçici barınma alanlarında açıklama yaptı. Kurum, 2-3 ay içerisinde deprem bölgelerindeki konutların inşaatı noktasında önemli adımlar atılacağını söyledi:

- Tüm alanlarda inşaat sürecini yönetmek, malzeme tedariği, tespitlere müteakip etap etap ihalelerimizi yapacağız. Hedefimiz; 2-3 ay içerisinde büyük bir ihtiyacı giderecek adımları atacağız. Ardından da şehrin merkezindeki planlamaları yaparak, o planlamalardan sonra oluşan master plan çerçevesinde şehrin ihtiyacı, kültürü, sosyolojisi doğrultusunda da şehir merkezlerinin inşasını yapacağız.

Murat Kurum, depremde hasar gören il ve ilçelerde ön yer tespit çalışmalarının tamamlandığı, jeolojik etüt raporlarının ise hazırlandığını söyledi. Yapılacak yeni konutlar için zeminin fay hattına mesafelerini, yer tespitlerini, zemin kalitesinin dikkate alındığını kaydetti:

- Daha çok ovadan dağa doğru yerleşim yerlerini kuracak, baktığımızda birçok alanda yıkımın, ağır hasarın sebebi olan zemindeki sıvılaşmanın olmayacağı, dolayısıyla burada en iyi zemine oturtabilmek amacıyla bu çalışmalarımızı eş zamanlı yürütüyoruz. En doğru, en sağlam zemine ve o zemine göre yapılaşmayı seçerek, radyo temel üzerine tünel kalıp sistemiyle yöresel mimariye uygun, zemin artı 3-4 katı geçmeyecek konutlarımızın inşasının sürecini de eş zamanlı inşallah yürütüyor olacağız. Mart ayı başı itibariyle illerimizde çalışmaları eş zamanlı yürüteceğiz.
# deprem # ​Gaziantep

Benzer Videolar

"Depremin ilk anından itibaren harekete geçtik" "Depremin ilk anından itibaren harekete geçtik"
CHP'li vekile canlı yayında tepki CHP'li vekile canlı yayında tepki
Hablemitoğlu suikastının azmettiricisi olduğu iddia edilen Enver Altaylı konuştu Hablemitoğlu suikastının azmettiricisi olduğu iddia edilen Enver Altaylı konuştu
"İnşallah eğitim öğretimi normalleştireceğiz" "İnşallah eğitim öğretimi normalleştireceğiz"
Org. Eşref Bitlis neden öldürüldü? Suikastının 30. yıldönümü Org. Eşref Bitlis neden öldürüldü? Suikastının 30. yıldönümü
Davutoğlu'ndan akıl almaz açıklama Davutoğlu'ndan akıl almaz açıklama
Porselenler yerinden bile oynamadı Porselenler yerinden bile oynamadı
"Türkiye nereden bölündü?" "Türkiye nereden bölündü?"
"Uzaktan eğitim alınan en doğru karardır" "Uzaktan eğitim alınan en doğru karardır"
Kılıçdaroğlu "Devlet yok" kışkırtmasını sürdürdü Kılıçdaroğlu "Devlet yok" kışkırtmasını sürdürdü
"Devlet bize bakıyor, siz kimsiniz" "Devlet bize bakıyor, siz kimsiniz"
"Devleti olmayan halk ayak altında kalır" "Devleti olmayan halk ayak altında kalır"
Çok Okunanlar
1 Muğla'da kaza: 10 yaralı
2 Üniversitelerde uzaktan eğitim nasıl olacak?
3 20 Şubat 2023 Resmi Gazete kararları
4 Depremden kalan acı anılar: "Benim annem bir melek"
5 Zemin sıvılaşması nedir? Nerelerde görülür?