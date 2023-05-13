CHP'nin Ankara milletvekili adaylarından biri de Murat Emir oldu. Murat Emir'in yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Murat Emir kimdir, kaç yaşında, nereli?

MURAT EMİR KİMDİR?

1969 Malatya’da doğdu. Ankara İncirli Lisesini 1985 yılında, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 1992 yılında bitirdi. 1992-1996 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Ankara Hastanesi’nde Göz Hastalıkları alanında ihtisas yaptı. Çeşitli kamu hastanelerinde göz klinik şefi olarak görev yaptıktan sonra, 2005 yılında kamu görevinden istifa etti ve “ Özel Emir Göz Hastalıkları Dal Merkezi”’ni kurdu.

Hekim olarak çalışmaya devam ederken, 2008 yılında Heidelberg Üniversitesi’nde “Lazer Fiziği” alanında yüksek lisans yaptı. 2005-2009 yılları arasında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 2013 Yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik bölümünde “ Sağlık Hukuku” alanında yazmış olduğu tezle doktora programını bitirdi ve Bilim Doktoru ünvanını aldı.

Kaynak: chp.gov.tr - https://chp.org.tr/ozgecmis/murat-emir