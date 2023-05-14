CHP'nin Ankara milletvekili adaylarından biri de Tekin Bingöl oldu. Tekin Bingöl'ün yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Tekin Bingöl kimdir, kaç yaşında, nereli?

TEKİN BİNGÖL KİMDİR?

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Bitlis Köy Hizmetlerinde kurum hekimliği ve serbest hekimlik yaptı. Özel Sektörde şirket yöneticiliği görevi üstlendi. Siyasi Parti üyeliği 1984 yılında Sosyal Demokrat Halkçı Parti’ye Üyeliği ile başladı. SHP-CHP birleşmesiyle birlikte CHP’de devam etti. 2005 yılında Parti Meclisi Üyeliğine seçildi. Partinin 31. ve 2010 yılında yapılan 32. Olağan Kurultayında Parti Meclisi Üyeliğine seçilerek Genel Sekreter Yardımcılığı görevi üstlendi.

23. Dönemde Ankara Milletvekilli seçilerek, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyeliği yaptı. 34. Olağan Kurultayda yeniden Parti Meclisine seçildi. 30 Mart Yerel Yönetim Seçimlerinden sonra yapılan MYK değişikliğinin ardından Parti Örgütünden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı Görevine getirildi. 25. ve 26. Dönemde yeniden Ankara Milletvekili seçildi. 18. Olağanüstü Kurultayda ve 35. Olağan Kurultayda Parti Meclisine seçilen Tekin Bingöl, Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri ve Yurt Dışı Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini halen sürdürmektedir.

Kaynak: chp.org.tr - https://chp.org.tr/ozgecmis/tekin-bingol