CHP belediye başkanları toplantısında gergin anlar!

Gazeteci Yalçın Bayer'in paylaştığı iddiaya göre Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu’na "Siz genel başkanlığa devam ederseniz, yerel seçimlerde ben yokum" dedi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'ın, İmamoğlu’na “konuşmanızı toparlayın” demesi üzerine İmamoğlu, ‘toparlayamam, dinleyeceksin’ karşılığını verdi.