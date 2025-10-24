CHP, Berhan Şimşek dahil 3 kişiyi Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla partiden ihraç etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yüksek Disiplin Kurulu, iki eski milletvekili ve bir delegenin partiden ihraç edilmesine karar verdi. Berhan Şimşek, Metin Lütfü Baydar ve Özgür Çelik artık CHP üyesi değil.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
CHP, Berhan Şimşek dahil 3 kişiyi Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla partiden ihraç etti
Yayınlanma:

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yüksek Disiplin Kurulu, iki eski milletvekili ve bir delegenin partiden ihraç edilmesine karar verdi.

Alınan karara göre, eski İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek, eski Aydın Milletvekili Metin Lütfü Baydar ve Sultanbeyli delegesi Özgür Çelik partiden çıkarıldı.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu’nun bugün yaptığı toplantıda alınan karar doğrultusunda üç ismin de kesin ihraç edildiği belirtildi.

Ayrıntılar geliyor...

Saatler geri alınacak mı 2025? Kış saati geri mi geliyor? Tarih belli oldu mu?Saatler geri alınacak mı 2025? Kış saati geri mi geliyor? Tarih belli oldu mu?Trend
Aile hekimliklerinde yeni dönem başlıyor: Bakan Memişoğlu Antalya’da ayrıntıları paylaştıAile hekimliklerinde yeni dönem başlıyor: Bakan Memişoğlu Antalya’da ayrıntıları paylaştıSağlık
chp ihraç
Günün Manşetleri
"Yaşlılarımızın aktif ve üretken olduğu bir yapı inşa ediyoruz!"
Ekrem İmamoğlu o davadan beraat etti!
Erdoğan 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı!
Rtük'te Ebubekir Şahin dönemi bitti!
Türk dünyası 'Türkçe yapay zeka' için birleşiyor!
Valilik kararı açıkladı: Okullar o saatten sonra tatil!
Chp kurultayı davasında karar çıktı!
Erdoğan'ın turu sonrası Ticaret Bakanlığı hedefi açıkladı
Bakan Yerlikaya açıkladı: 189 gözaltı, 83 tutuklama!
İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ hakkında 'casusluk' soruşturması!
Çok Okunanlar
İstanbul akşam saatlerine dikkat! İstanbul akşam saatlerine dikkat!
Fener'in zaferi Almanları çıldırttı! Fener'in zaferi Almanları çıldırttı!
Telefon fiyatları düşecek mi? Telefon fiyatları düşecek mi?
SGK uzmanı açıkladı: Asgari ücret ne kadar olacak? SGK uzmanı açıkladı: Asgari ücret ne kadar olacak?
Altında 9 haftalık ralli bitti mi? İşte güncel altın fiyatları... Altında 9 haftalık ralli bitti mi? İşte güncel altın fiyatları...