CHP, Berhan Şimşek dahil 3 kişiyi Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla partiden ihraç etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yüksek Disiplin Kurulu, iki eski milletvekili ve bir delegenin partiden ihraç edilmesine karar verdi.

Alınan karara göre, eski İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek, eski Aydın Milletvekili Metin Lütfü Baydar ve Sultanbeyli delegesi Özgür Çelik partiden çıkarıldı.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu’nun bugün yaptığı toplantıda alınan karar doğrultusunda üç ismin de kesin ihraç edildiği belirtildi.

Ayrıntılar geliyor...