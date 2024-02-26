CHP-DEM Parti ittifakı halka soruldu! Halk bu ittifaka nasıl bakıyor?

Kent uzlaşısı adı altında kurulan ittifak ile CHP, Esenyurt ve Mersin Akdeniz'i DEM Partiye bıraktı. İki parti arasında yapılan ittifak halka sorulduğunda ise beklenilen sonuçlar çıkmadı. Optimar'ın geçen hafta 2000 kişi ile yaptığı araştırma sonuçlarına göre halk, adı "kent uzlaşısı" koyulan yerel seçim birlikteliğine "bu bir ittifaktır" diyor.

Ayrıca "CHP ve DEM Parti arasında ilan edilen kent uzlaşısı ittifakını doğru buluyor musunuz?" sorusuna ankete katılanların yüzde 76.6'sı ittifakı yanlış buluyorum yanıtını verdi. Ancak CHP'lilerin yarısından fazlası, DEM Partililerin ise tamamı ittifakı destekliyor. Ankete katılanlara sorulan önemli sorulardan biri ise ittfakın başarısı. Ankete katılanların yüzde 72'si ittifakın başarılı olamayacağını düşünüyor.