CHP Lideri Özür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin hemen ardından partisinin genel merkezinde DEM Parti eş genel başkanlarını ağırladı. Ana başlığı yeni Anayasa müzakereleri olan görüşme yaklaşık 2 saat sürdü. Toplantıda, yakın çalışma konusunda mutabık kalındı.

"Önümüzdeki günlerde biz muhalefet olarak daha çok bir araya geleceğiz. Meselelerin diyalogla müzakere ile çözülmesi için çaba içinde olacağız."

Görüşme sonrası liderler kameralar karşısına geçti. Ulusal Kanal Özel’e, DEM Parti’nin Türk Bayrağı ve İstiklal Marşı’na karşı aldığı olumsuz tavrı nasıl değerlendirdiğini sordu. Özel, bayrak ve İstiklal Marşı tartışmasında PKK’nın Meclis’teki kolu DEM Parti’ye kefil oldu.

"Simgelere ve sembollere hürmetsizlik ve saygısızlıklarının olmadıklarına ilişkin açıklamalarını son derece önemli yerinde ve yeterli buluyorum."

Böyle denilse de DEM Parti’nin eylemleri ABD’nin kara gücü PKK’dan beslendiğini kanıtlıyor.

NE OLMUŞTU?

31 Mart seçimleri sonrası DEM Partili isimler Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu. İlk icraatlardan birisi de Belediye Başkanlığı’nın, internet sayfasından Türk bayrağını kaldırmak oldu. Gelen tepkilerin ardından internet sitesinde bakım çalışması yapıldığı iddiasıyla Türk bayrağı yeniden eklendi. Aynı zamanda Belediye Meclis toplantısında salondan da Türk Bayrağı’nın kaldırıldığı belirtilmişti. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda da meclis toplantısında İstiklal Marşı’nın okunması engellenmişti.

Bu gelişmeler üzerine İçişleri Bakanlığı, her iki belediye içinde inceleme için müfettiş görevlendirmişti.