CHP Dörtyol İlçe Başkanı Muammer Bedir istifa etti

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanlığı görevini yürüten Muammer Bedir istifa etti. Bedir'in istifası, son günlerde hakkında çıkan iddialar ve kamuoyunda oluşan tartışmaların ardından geldi.

PARTİNİN ZARAR GÖRMEMESİ HEDEFLENDİ

Konuya ilişkin açıklama Cumhuriyet Halk Partisi Hatay İl Başkanlığı tarafından yapıldı. Açıklamada, son dönemde gündeme gelen ithamların dikkate alındığı belirtilerek, Muammer Bedir'in partinin yıpranmaması adına kendi iradesiyle görevden ayrıldığı vurgulandı.

İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Son günlerde ilçe başkanımıza yönelik ortaya atılan ithamlar, iftiralar ve kamuoyunda oluşan bilgi kirliliği göz önünde bulundurularak, partimizin herhangi bir şekilde zarar görmemesi adına İlçe Başkanlığı görevinden istifa etmiştir"

SES KAYDI İDDİALARI YARGIYA TAŞINDI

Öte yandan parti yönetimi, istifa sürecine konu olan ses kaydı ve iddiaları yayan kişiler hakkında hukuki süreç başlattı. Asılsız olduğu belirtilen iddiaları gündeme getirenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı ve emniyet birimlerine suç duyurusunda bulunulduğu, hukuki sürecin de yakından takip edileceği kaydedildi