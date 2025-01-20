CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın gözaltına alındı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında sosyal medya paylaşımı nedeniyle soruşturma başlatıldı. Aydın, gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Cem Aydın’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşım nedeniyle “Kamu görevlisine hakaret” ve “Terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek” suçlamalarıyla soruşturma açıldığı belirtildi.
Aydın, gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.