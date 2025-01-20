CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Cem Aydın’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşım nedeniyle “Kamu görevlisine hakaret” ve “Terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek” suçlamalarıyla soruşturma açıldığı belirtildi.

Aydın, gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.