CHP Genel Başkan Özgür Özel özür diledi: "Haklı, haksız demeden özür diliyorum"
Sosyal medyada kurultay kavgası yaşanması üzerine CHP Genel Başkan Özgür Özel özür diledi. CHP'lilere seslenip tartışmanın bitmesini isteyen Özel, "yine de partideki gidişattan memnun olmayan kim varsa partinin tüzüğü açıktır" dedi.
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CHP'de kurultay tartışması sosyal medyaya taştı. CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in sert üslubuyla tartışma büyüyünce Genel Başkan Özgür Özel olayı yatıştırmaya çalıştı.
- Tartışmalarda haklı haksız demeden bütün haklılardan, bütün haksızlar adına ben özür diliyorum. Artık bu tartışmayı, bu lüzumsuz tartışmaları bir yana bıraksınlar.
- Tam da İzmir'den, Cumhuriyet Halk Partisi açısından önemi ortada olan bir kentten, hem İzmir milletvekillerine hem tüm milletvekillerimize ve partililerimize şunu ifade ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak bu tartışmayı bitiriyorum. Bundan sonra hiçbir Cumhuriyet Halk Partilinin böyle kendi içine dönük gündemlerle partiyi ve kamuoyunu meşgul etmemesi gerekir.
İzmir'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, kurultay isteyenlere CHP Tüzüğünü hatırlattı.
- Yok, partideki gidişattan memnun olmayan kim varsa partinin zaten tüzüğü açıktır. Bu durumda ne yapılacağı açıktır. O durumda kimse kimseye bir şey söylemez ama sokakta olmayan bir tartışmayı sosyal medyada sürdürmesinler.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi