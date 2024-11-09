CHP Genel Başkan Özgür Özel özür diledi: "Haklı, haksız demeden özür diliyorum"

CHP'de kurultay tartışması sosyal medyaya taştı. CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in sert üslubuyla tartışma büyüyünce Genel Başkan Özgür Özel olayı yatıştırmaya çalıştı.

- Tartışmalarda haklı haksız demeden bütün haklılardan, bütün haksızlar adına ben özür diliyorum. Artık bu tartışmayı, bu lüzumsuz tartışmaları bir yana bıraksınlar.

- Tam da İzmir'den, Cumhuriyet Halk Partisi açısından önemi ortada olan bir kentten, hem İzmir milletvekillerine hem tüm milletvekillerimize ve partililerimize şunu ifade ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak bu tartışmayı bitiriyorum. Bundan sonra hiçbir Cumhuriyet Halk Partilinin böyle kendi içine dönük gündemlerle partiyi ve kamuoyunu meşgul etmemesi gerekir.

İzmir'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, kurultay isteyenlere CHP Tüzüğünü hatırlattı.