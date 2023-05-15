CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel görevden alındı
Seçim sonrası İyi Parti'den istifa haberi gelirken bir gelişme de CHP tarafında yaşandı. CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görevden alındı.
Sözcü'nün haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel’i görevden aldı.
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