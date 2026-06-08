CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu o süreci başlatacağını duyurdu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "11 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk Parti Meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz." dedi.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu o süreci başlatacağını duyurdu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti içi sürece dair çok önemli bir kararı kamuoyuyla paylaştı. Kılıçdaroğlu, "11 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk Parti Meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz." dedi.

Açıklama, partinin en üst karar organı olan Parti Meclisi'nin toplanacağı günü işaret ederken, kurultay takviminin de resmen başlayacağını ortaya koydu.

"BİRBİRİMİZE RAKİP DEĞİLİZ"

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda parti içine birlik ve beraberlik mesajları gönderdi. CHP lideri, paylaşımında şu ifadeleri kaydetti:

"Biz, different fikirlerimizle zenginleşerek büyüyen ve aynı amaç etrafında kenetlenen dev bir aileyiz. Birbirimize rakip değiliz, bizler, CHP'nin omuz omuza yürüyen evlatlarıyız. Hedefimiz net, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında adaleti, demokrasiyi tesis etmek ve milletimizin çağdaş uygarlık hedefini gerçekleştirmektir.

11 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk Parti Meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz. Tüm örgütümüzü yarınki grup toplantımızda tek yürek olmaya, sağduyu ve yoldaşlık bağıyla kenetlenmeye davet ediyorum."

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