CHP Genel Başkanı Özgür Özel Hamas'ın direnişini "terör saldırısı" olarak niteledi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hamas'ın eylemlerinin "terör saldırısı" olduğunu söyledi. Özel İsrail zulmüne ise sadece "orantısız güç" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında konuştu. Özel'in öncelikli gündemi dış politikaydı. Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu'nu "terör saldırıları" olarak yorumlayan Özel, İsrail'in saldırılarına ise "orantısız" demekle yetindi.
"Hamas in yaptığı terörist saldırılardan sonra İsrail in orantısız cevabı çocukları öldürmektedir dedim. Ukrayna'daki çocuklar da bizim Filistin'deki çocuklar da bizim."
Özel, Suriye'de 27 Şubat 2020 yılında yaşanan ve 34 askerimizin şehit düştüğü saldırı hatırlatarak Rusya'yı hedef aldı.
"Saldırının nereden geldiğini bütün dünya biliyor. Kanları yere kalmayacak diyen Rusların kapısında bekledi. O günden sonra İdlib’i konuşan olmadı. Rusya’da seni kapıya koyanlara karşı şimdi en yakın dost diyorsun."
Özgür Özel, iç siyasette de AK Parti lideri Erdoğan'a gönderme yaptı. Erdoğan'ın AK Parti'den istifa ederek başka partilerden aday olanlara sirk cambazı demişti. Özel de Erdoğan'a Necmettin Erbakan'ı hatırlattı.
"Eski dosttan düşman olmaz. Aradaki farka bakın onlar da biz de ittifaktan ayrıldık. Ne yöneticileri ile kavga ediyoruz ne de bir şey diyoruz. hocasının emanetine ağzına geleni söyleyen a haber her gün seni öven A haber sana soru sordu. Haddini bil dedi."
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi
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