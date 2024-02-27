CHP Genel Başkanı Özgür Özel Hamas'ın direnişini "terör saldırısı" olarak niteledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında konuştu. Özel'in öncelikli gündemi dış politikaydı. Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu'nu "terör saldırıları" olarak yorumlayan Özel, İsrail'in saldırılarına ise "orantısız" demekle yetindi.

"Hamas in yaptığı terörist saldırılardan sonra İsrail in orantısız cevabı çocukları öldürmektedir dedim. Ukrayna'daki çocuklar da bizim Filistin'deki çocuklar da bizim."

Özel, Suriye'de 27 Şubat 2020 yılında yaşanan ve 34 askerimizin şehit düştüğü saldırı hatırlatarak Rusya'yı hedef aldı.

"Saldırının nereden geldiğini bütün dünya biliyor. Kanları yere kalmayacak diyen Rusların kapısında bekledi. O günden sonra İdlib’i konuşan olmadı. Rusya’da seni kapıya koyanlara karşı şimdi en yakın dost diyorsun."

Özgür Özel, iç siyasette de AK Parti lideri Erdoğan'a gönderme yaptı. Erdoğan'ın AK Parti'den istifa ederek başka partilerden aday olanlara sirk cambazı demişti. Özel de Erdoğan'a Necmettin Erbakan'ı hatırlattı.