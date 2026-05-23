CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel grup başkanı seçildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), alınan mutlak butlan kararının hemen sonrasında genel merkez binasında kritik bir oturuma sahne oldu. Özgür Özel'in başkanlık ettiği oturumda bir araya gelen parti grubu, basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi.

Gündemin ana maddesini oluşturan grup başkanlığı pozisyonu için parti içinde seçim sürecine geçildi.

TEK ADAYLI SEÇİMDE ÖZGÜR ÖZEL GRUP BAŞKANI OLDU

Genel merkezdeki kapalı kapılar ardında yürütülen süreçte başka bir aday çıkmadı. Grup başkanlığı seçimine tek aday sıfatıyla katılan Özgür Özel, yapılan oylamanın ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkanı görevine getirildi.