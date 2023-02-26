CHP Grubu toplandı: Kılıçdaroğlu aday belirlemede tam yetkili

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, cumhurbaşkanı adayını belirleme konusunda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tam yetki verildiğini açıkladı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde CHP Grup Toplantısı'na başkanlık etti. Deprem bölgesinde görevli olan milletvekilleri toplantıya çevrimiçi katıldı. CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç toplantıya ilişkin ortak açıklama yaptı.

CUMHURBAŞKANI ADAYI BELİRLEME YETKİSİ KILIÇDAROĞLU'NA VERİLDİ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı seçme konusunda tam yetkilendirildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

- CHP TBMM grubu olarak 26 Şubat günü olağanüstü gerçekleştirdiğimiz toplantımızda cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda bundan sonra bütün süreçlerde grubumuz adına karar verme sürecinde oybirliğiyle Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu tam yetkilendirilmiştir.
- Arkadaşlarımızın tamamına yakını söz hakkını kullandı. Aday belirleme noktasında metin üzerinde ortaklaştılar. Aslında metinde bulmayacağınız bir isim üzerinde de ortaklaştılar.

Kaynak: DHA

# kemal kılıçdaroğlu # chp

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