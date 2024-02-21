CHP Hatay'da kararını verdi

CHP Hatay’da aday düğümünü çözdü. Adaylığı yeniden gözden geçirilen Lütfü Savaş yaşanan tartışmaların ardından Hatay Büyükşehir Belediye başkan adayı olduğu duyuruldu.

CHP Hatay'da kararını verdi

CHP yönetimi, kamuoyunda tartışmalara neden olan Hatay'ın mevcut belediye başkanı Lütfü Savaş'ın adaylığının devamına karar verildiğini açıkladı.

CHP'den yapılan yazılı açıklamada, Savaş'ın adaylığının devam etmesiyle ilgili kararın, Hatay il ve ilçe örgütleri ve ilçe belediye başkan adaylarıyla yapılan değerlendirmeler sonucunda alındığı belirtildi.

CHP, Hatay için mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş'ı daha önce aday göstermiş ancak bu adaylık 6 Şubat depremlerinde büyük bir yıkıma uğrayan ilde ve parti tabanında tepkiyle karşılanmıştı.

Hafta sonu yapılan aday tanıtım toplantısında da Savaş'ın adaylığı ilan edilmemiş, Savaş'ın CHP Genel Merkezi’nde Özel'le yaptığı görüşmeye ilişkin de herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

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