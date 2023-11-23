CHP İl Başkanları İstanbul'da Toplanıyor! Etkinliğin Parası İBB Kasasından mı Karşılandı?

CHP'de tartışmalı kurultay öncesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun delegelere para dağıttığı iddiaları kulislerde konuşulmuştu. Yeni bir iddia da Tolgahan Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP İl Başkanları Toplantıs'nın yapılacağı Conrad Otel'in konaklama ve yeme içme masraflarının 600 bin Avro olduğunu belirtti.

CHP İl Başkanları Toplantısının Parası Kimin Cebinden Çıktı?

Erdoğan'ın paylaşımında, 600 bin Avro'nun sadece otelde yeme, içme ve konaklama masrafı olduğu belirtildi. İl başkanlarının ulaşım masrafları ve organizasyonun masraflarının bu rakamın dışında kaldığı söylendi. Erdoğan paylaşımında, "İmamoğlu İBB kaynakları ile kurultay sonrası, parti örgütlerini fonlamaya devam ediyor..." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun Delegelere Para Verdiği İddiası

Benzer iddialar, CHP'nin tartışmalı kurultay sürecinde de gündeme gelmişti. Ulusal Kanal Programcısı Oğuz Polatbilek, Fikir Meydanı programında kulislerde konuşulan bu iddiayı kamuoyuyla paylaşmıştı. Buna göre Ekrem İmamoğlu'nun Özgür Özel'in seçilmesi için delegelere 320 milyon dağıttığı öne sürüldü. Dağıtılan bu paranın ise İBB bütçesinden karşılandığı, Maltepe Etkinlik Alanı'nda düzenlenen 29 Ekim kutlamalarının faturasının şişirildiği konuşuldu.