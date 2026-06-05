CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat oldu

Parti tarafından hazırlanan resmi görevlendirme yazısıyla atama kararı duyuruldu. Belgede, Ali Haydar Fırat'ın bilgi, birikim ve deneyimleri doğrultusunda bu makama getirildiği bildirildi.

Atama yazısında, oluşturulan İletişim Koordinatörlüğünün temel hedefleri net bir çerçeveyle çizildi. Partinin bu adımla güttüğü amaç; "medya, sosyal medya ve iletişim politikalarının etkin, koordineli ve kurumsal bir anlayışla yürütülmesi" olarak tarifelendi.

Açıklanan vizyon doğrultusunda parti içi bilgi akışının sistematik bir yapıya kavuşturulması planlanıyor. Yazıda, CHP Genel Merkezi, parti örgütleri ve yerel yönetimler arasında düzenli, sağlıklı ve güçlü bir iletişim ağının oluşturulmasının hedeflendiği ifade edildi.