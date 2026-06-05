CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat oldu

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) medya ve iletişim politikalarının yönetimi için yeni bir adım atılarak İletişim Koordinatörlüğü görevine eski PM üyesi Ali Haydar Fırat atandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat oldu
Yayınlanma:

Parti tarafından hazırlanan resmi görevlendirme yazısıyla atama kararı duyuruldu. Belgede, Ali Haydar Fırat'ın bilgi, birikim ve deneyimleri doğrultusunda bu makama getirildiği bildirildi.

Atama yazısında, oluşturulan İletişim Koordinatörlüğünün temel hedefleri net bir çerçeveyle çizildi. Partinin bu adımla güttüğü amaç; "medya, sosyal medya ve iletişim politikalarının etkin, koordineli ve kurumsal bir anlayışla yürütülmesi" olarak tarifelendi.

Açıklanan vizyon doğrultusunda parti içi bilgi akışının sistematik bir yapıya kavuşturulması planlanıyor. Yazıda, CHP Genel Merkezi, parti örgütleri ve yerel yönetimler arasında düzenli, sağlıklı ve güçlü bir iletişim ağının oluşturulmasının hedeflendiği ifade edildi.

Uçakta korku dolu anlar! Taşınabilir şarj cihazı yanınca yolcular tahliye edildiUçakta korku dolu anlar! Taşınabilir şarj cihazı yanınca yolcular tahliye edildiYurt
MSB Bedelli Askerlik zammı için resmi tarihi açıkladı! 30 Haziran'a kadar parayı yatırmayan yandıMSB Bedelli Askerlik zammı için resmi tarihi açıkladı! 30 Haziran'a kadar parayı yatırmayan yandıGündem
chp
Günün Manşetleri
TÜİK Mayıs Ayı enflasyon rakamlarını açıkladı!
27 İlde 10 Milyar TL'lik kripto bahis vurgunu!
Kılıçdaroğlu'ndan antiemperyalist duruş, Özel'den Batı'ya mesaj
Ne kadar ömrünüz kaldığını söyleyen saat geliştirildi
Ankara'da 36. NATO Zirvesi tedbirleri açıklandı
Jandarma düğmeye bastı, onlarca kişi yakalandı
"İsrail Lübnan'dan çekilmediği sürece barış olmayacak"
13 yaşında çocuklar estetik ameliyat istiyor!
Ziraat Bankası’ndan dış ticareti desteklemek üzere uzun vadeli dış finansman
Sukuk ihraçları Viyana Borsası'nda işlem görmeye başladı
Çok Okunanlar
Altını olanlar dikkat, kayıp devam mı ediyor? Altını olanlar dikkat, kayıp devam mı ediyor?
Akaryakıtta ÖTV ve petrol depremi! 5 Haziran benzin, motorin ve LPG litre fiyatlarına güncelleme Akaryakıtta ÖTV ve petrol depremi! 5 Haziran benzin, motorin ve LPG litre fiyatlarına güncelleme
Meteoroloji 51 ili uyardı: 5 Haziran 2026, hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji 51 ili uyardı: 5 Haziran 2026, hava durumu nasıl olacak?
Kız yurdunda feci olay! Gece yarısı acı haber geldi Kız yurdunda feci olay! Gece yarısı acı haber geldi
Luis Suarez'in ardından bir yıldız daha! Luis Suarez'in ardından bir yıldız daha!