CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda gergin gün: Gürsel Tekin polis eşliğinde binaya girdi

Saat 13:30’da bina önüne gelen Gürsel Tekin, canlı yayında konuşarak gündeme dair açıklamalarda bulundu. Tekin, “Biz kayyum değiliz. Bizi CHP’liler önerdi. Kayyum Esenyurt'ta, kayyum Şişli'de... Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Bana CHP’liler tepki göstermiyor, kimlerin tepki gösterdiğini biliyorum” dedi.

Tekin, günler önce de binaya girebileceğini belirterek, “Altı, yedi gün öncede binaya girebilirdik, arkadaşlarımızla sorunları çözmek için temastaydık. Benim ve arkadaşlarımın görevi provokasyona gelmek değil. Önümüzdeki günlerde bizim de söyleyecek kelamımız var. Sabırla bu sorunu çözmek istiyoruz. Birileri CHP'yi parçalamak isteyebilir. Bizim alın terimiz var” ifadelerini kullandı.

"BABA OCAĞININ KURUMSAL KİMLİĞİNİ KORUYACAĞIZ"

Tekin, açıklamalarında partideki birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. “Benim buradaki görevim provokasyona gelmek değil. Baba ocağının kurumsal kimliğini koruyacak çok önemli işlerimiz olacak. Tehdit edildik ama sabırla bekliyoruz” dedi.

Sözlerine devam eden Tekin, “Birileri CHP’yi parçalamak isteyebilir, biz CHP’nin birliğini korumak için çalışacağız. Yarın Özgür Özel’le sorunları çözmek için oturup çalışırız. Allah iftiradan, yalandan korusun. Daha ilk gün Özgür Özel genel başkanımız ‘Sizi ziyaret etmek istiyorum’ dedi. Kılıçdaroğlu’na da dedim. Özel’den yanıt gelmeyince Kılıçdaroğlu’yla da görüşmeyi iptal ettim” şeklinde konuştu.

Kalabalıktaki tepkilere değinen Tekin, “Şerefimle yemin ederim, şu bağıranların bir tanesi CHP'li değildir. Biz onurumuzla, haysiyetimizle yaşayan insanlarız. Kimseye pabuç bırakmayacağımı bilsin. Vatandaşın tepkisi başım üstüne ama 40 yıldır yan yana durduğumuz, sosyal medyada hakaret edenlerle yargıda hesaplaşacağız” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından kendisine yöneltilen “İl Başkanlığı'na girecek misiniz?” sorusuna Tekin, “Orası bizim baba ocağımızdır elbette gireceğiz” yanıtını verdi. Tekin bir süre aracında bekledikten sonra polis eşliğinde il binasına giriş yaptı.

Bu sırada yaşanan gerginlikte Tekin’in konuştuğu alana su şişesi atıldı. Gürsel Tekin bu duruma tepki göstererek, “Hiç sorun değil, isterse kurşun atsınlar. Hiçbir şey bizi engelleyemez” dedi.