CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir partisinden istifa etti

CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Özdemir'in Meclis Başkanlığı’na sunduğu dilekçeyle resmiyet kazanan kararı sonrasında, CHP’nin parlamentodaki milletvekili sayısı 128’e geriledi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir partisinden istifa etti
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, partisinden ayrıldığını açıkladı. 

Özdemir, hazırladığı dilekçesinde kararını bildirirken, "Gördüğüm lüzum üzerine Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Gereğini saygılarımla arz ederim" ifadelerine yer verdi.

MİLLETVEKİLİ SAYISI 128'E DÜŞTÜ

Nimet Özdemir’in resmi istifasının ardından CHP’nin mevcut milletvekili sayısı 128’e düştü.

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