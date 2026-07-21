CHP İstanbul'da 7 ilçe başkanı ve yönetimi görevden alındı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul teşkilatında üst üste görevden almalar yaşandı. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı resmi açıklamada parti içi denetim sürecinin işletildiğini belirterek il genelindeki yedi ilçede yönetime el çektirildiğini duyurdu.

Görevden almaların arka planında başka bir siyasi parti veya oluşum hazırlığının yattığına dikkat çeken Tekin, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi; tüzüğü, programı, örgüt disiplini ve siyasi ahlakı üzerine inşa edilmiş köklü bir Cumhuriyet kurumudur. Hiçbir görev ve hiçbir makam, bu kuralların üzerinde değildir. Özellikle İstanbul örgütümüzde ilçe başkanı sıfatını taşıyan kişilerin, görevlerini sürdürürken başka bir siyasi oluşumun hazırlıkları içerisinde yer almaları, buna aracılık etmeleri veya parti kimliğiyle bağdaşmayacak faaliyetlerin parçası olmaları asla kabul edilemez. Cumhuriyet Halk Partisi’ni temsil eden herkes, öncelikle bu partinin tüzüğüne, örgüt disiplinine ve siyasi ahlakına bağlı kalmak zorundadır. Bu ilkelere aykırı davrananların görevlerini sürdürmesi düşünülemez"

DİSİPLİN SÜRECİ BAŞLADI

Söz konusu beyanın ardından, parti ilkelerine aykırı davrandığı belirtilen ilçe başkanları ile beraberindeki yönetim kurulları görevlerinden uzaklaştırıldı. Bu isimler aynı zamanda haklarında nihai kararın verilmesi amacıyla tedbirli olarak disiplin sürecine sevk edildi. Disiplin işlemlerinin başlatıldığını bildiren Tekin, partinin kırmızı çizgilerinin altını çizerek, "Cumhuriyet Halk Partisi hiç kimsenin kişisel siyasi hesabının aracı değildir. Partimizin kurumsal kimliği, disiplini ve gelenekleri her türlü kişisel tasarrufun üzerindedir. Bu konuda en küçük bir tavize dahi yer yoktur" dedi.

İŞTE GÖREVDEN ALINAN O İLÇELER

İl Başkanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılan karara göre, İstanbul'da görevden alınan ilçe başkanlıkları ve yönetimlerinin listesi şu şekilde:

"CHP Başakşehir İlçe Başkanı ve yönetimi

CHP Büyükçekmece İlçe Başkanı ve yönetimi

CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı ve yönetimi

CHP Kadıköy İlçe Başkanı ve yönetimi

CHP Pendik İlçe Başkanı ve yönetimi

CHP Silivri İlçe Başkanı ve yönetimi

CHP Esenyurt İlçe Başkanı ve yönetimi."