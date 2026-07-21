CHP İstanbul'da 7 ilçe başkanı ve yönetimi görevden alındı

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, başka bir siyasi oluşum hazırlığında yer aldıkları tespit edilen yedi ilçe başkanı ve yönetim kurulunun görevden alındığını açıkladı. Uzaklaştırılan isimlerin tamamı tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
CHP İstanbul'da 7 ilçe başkanı ve yönetimi görevden alındı
Yayınlanma:

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul teşkilatında üst üste görevden almalar yaşandı. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı resmi açıklamada parti içi denetim sürecinin işletildiğini belirterek il genelindeki yedi ilçede yönetime el çektirildiğini duyurdu.

Görevden almaların arka planında başka bir siyasi parti veya oluşum hazırlığının yattığına dikkat çeken Tekin, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi; tüzüğü, programı, örgüt disiplini ve siyasi ahlakı üzerine inşa edilmiş köklü bir Cumhuriyet kurumudur. Hiçbir görev ve hiçbir makam, bu kuralların üzerinde değildir. Özellikle İstanbul örgütümüzde ilçe başkanı sıfatını taşıyan kişilerin, görevlerini sürdürürken başka bir siyasi oluşumun hazırlıkları içerisinde yer almaları, buna aracılık etmeleri veya parti kimliğiyle bağdaşmayacak faaliyetlerin parçası olmaları asla kabul edilemez. Cumhuriyet Halk Partisi’ni temsil eden herkes, öncelikle bu partinin tüzüğüne, örgüt disiplinine ve siyasi ahlakına bağlı kalmak zorundadır. Bu ilkelere aykırı davrananların görevlerini sürdürmesi düşünülemez"

DİSİPLİN SÜRECİ BAŞLADI

Söz konusu beyanın ardından, parti ilkelerine aykırı davrandığı belirtilen ilçe başkanları ile beraberindeki yönetim kurulları görevlerinden uzaklaştırıldı. Bu isimler aynı zamanda haklarında nihai kararın verilmesi amacıyla tedbirli olarak disiplin sürecine sevk edildi. Disiplin işlemlerinin başlatıldığını bildiren Tekin, partinin kırmızı çizgilerinin altını çizerek, "Cumhuriyet Halk Partisi hiç kimsenin kişisel siyasi hesabının aracı değildir. Partimizin kurumsal kimliği, disiplini ve gelenekleri her türlü kişisel tasarrufun üzerindedir. Bu konuda en küçük bir tavize dahi yer yoktur" dedi.

İŞTE GÖREVDEN ALINAN O İLÇELER

İl Başkanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılan karara göre, İstanbul'da görevden alınan ilçe başkanlıkları ve yönetimlerinin listesi şu şekilde:

"CHP Başakşehir İlçe Başkanı ve yönetimi
CHP Büyükçekmece İlçe Başkanı ve yönetimi
CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı ve yönetimi
CHP Kadıköy İlçe Başkanı ve yönetimi
CHP Pendik İlçe Başkanı ve yönetimi
CHP Silivri İlçe Başkanı ve yönetimi
CHP Esenyurt İlçe Başkanı ve yönetimi."

Eskişehir'de TEI fabrikasında yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildiEskişehir'de TEI fabrikasında yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildiYurt
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı duyurdu: Kesimhanelerde dijital takip ve kamera zorunluluğu geliyorTarım ve Orman Bakanı Yumaklı duyurdu: Kesimhanelerde dijital takip ve kamera zorunluluğu geliyorGündem
chp gürsel tekin
Günün Manşetleri
Eskişehir'de TEI fabrikasında yangın!
Kesimhanelerde dijital takip ve kamera zorunluluğu geliyor
Erdoğan İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü
Gülistan Doku soruşturmasında dev operasyon!
İstanbul Merkezli 16 ilde siber operasyon!
Su baskını ve yıldırıma dikkat!
Oğuzhan Uğur ve 8 şüpheli tutuklandı!
Leyla Şahin Usta'dan kritik açıklamalar
O saatlerde sakın dışarı çıkmayın
Başkan Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi gözaltında
Çok Okunanlar
4 Milyon 500 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! 4 Milyon 500 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu!
Bahar havası yerini bırakıyor! MGM açıkladı: İşte yağmurun uğrayacağı 11 şehir Bahar havası yerini bırakıyor! MGM açıkladı: İşte yağmurun uğrayacağı 11 şehir
İstanbul 22 Temmuz kesintisi programı İstanbul 22 Temmuz kesintisi programı
Su baskını ve yıldırıma dikkat! Su baskını ve yıldırıma dikkat!
MOTORİNE ZAM GELDİ! İşte 21 Temmuz 2026 Salı Benzin, Motorin Ve LPG Güncel Litre Fiyatları MOTORİNE ZAM GELDİ! İşte 21 Temmuz 2026 Salı Benzin, Motorin Ve LPG Güncel Litre Fiyatları