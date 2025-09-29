CHP İstanbul’da kriz sonrası mazbata töreni: Özgür Çelik göreve döndü

Mahkeme kararıyla görevden alınan CHP İstanbul İl Yönetimi’nin ardından yapılan olağanüstü kongrede yeniden il başkanı seçilen Özgür Çelik, mazbatasını alarak resmen görevine başladı. Tören öncesinde yaşanan gecikme dikkat çekti.

CHP İstanbul İl Kongresi, mahkeme kararıyla iptal edilmiş ve mevcut yönetim görevden alınmıştı. Bu süreçte aralarında Gürsel Tekin’in de bulunduğu bir kayyum heyeti atanmıştı.

CHP yönetimi olağanüstü kongre kararı aldı. Ancak kongre devam ederken mahkeme yoluyla toplantının durdurulması için başvuru yapıldı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), bu girişimi reddetti ve “Başlayan kongrenin iptal edilmesi mümkün değildir” açıklamasını yaparak kongrenin devamına hükmetti.

ÇELİK, 389 OYLA YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ

Sarıyer’de gerçekleştirilen olağanüstü il kongresinde 414 delege oy kullandı. Geçerli 389 oyun tamamını alan Özgür Çelik, yeniden İstanbul İl Başkanı oldu.

Bugün Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na gelen Çelik, mazbatasını aldı. CHP’liler, Çelik’i kaymakamlık binasında alkış ve sloganlarla karşıladı.

MAZBATA TESLİMİNDE GECİKME YAŞANDI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek’in de eşlik ettiği törende, mazbatanın teslimi imza süreci nedeniyle gecikti. Yetkili kişinin İlçe Seçim Kurulu’nda değil Çağlayan’da bulunması nedeniyle belge imza için Çağlayan’a götürüldü.

Gecikmenin ardından imzalanan mazbata Özgür Çelik’e teslim edildi ve Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine resmen başlamış oldu.

