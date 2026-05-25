CHP İzmir Milletvekili Rıfat Turuntay Nalbantoğlu'dan Kılıçdaroğlu'nu ziyaret

CHP İzmir Milletvekili Rıfat Turuntay Nalbantoğlu ve sürecin hukuki ayağını yöneten avukat Onur Yusuf Üregen, Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ederek kritik bir zirve gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından kameralar karşısına geçen heyet, partideki yeni yol haritasını, ihraç iddialarını ve Kılıçdaroğlu’nun genel merkeze dönüş tarihini açıkladı.

"Partiyi Kuruluş Kodlarına Döndürmek İçin Zor Bir Görev Üstlendi"

Ziyaret sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP İzmir Milletvekili Rıfat Turuntay Nalbantoğlu, Kılıçdaroğlu’na desteklerinin tam olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Genel Başkanımızın sonuna kadar arkasındayız. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu ülkenin çok büyük ihtiyacı var. Bu ihtiyacın giderilmesi noktasında da Sayın Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi partiyi gerçek kuruluş kodlarına yeniden çevirmek için çok zor bir görevi kendisi üstlendi. Biz de elimizden geldiğince, bizden istediği sürece yanında olmak, destek olmak ve yardımcı olmak için gayret içinde olacağız."

"Kemal Bey de Herkes Gibi Genel Merkezdeki Görüntülerden Rahatsız"

Dün CHP Genel Merkezi’nin icra yoluyla tahliye edilmesi ve kapıların kilitlenmesi esnasında yaşanan arbedeye dair Kılıçdaroğlu’nun ne düşündüğünün sorulması üzerine Nalbantoğlu, "Herkes gibi Kemal Bey de Genel Başkanımız da bu görüntüden rahatsızlık duymuştur. Bundan rahatsız olmayacak herhangi bir insan yok zaten. Ama bütün bunlar nasıl oluştu? Nasıl bu süreçler buralara geldi? Ne oldu? Bu apayrı bir şey yani" yanıtını verdi.

28 Mayıs’ta Genel Merkez’de Bayramlaşma Töreni Yapılacak

Nalbantoğlu, Kılıçdaroğlu’nun fiilen genel merkez binasında mesaiye başlayacağı tarihi de resmen duyurdu. İzmir Milletvekili, "Sayın Genel Başkanımız 28'inde Genel Merkez'e geçecek. Partililerle, katılacak olan milletvekillerimizle bir bayramlaşma töreni gerçekleşecek. Sayın Genel Başkanımız böylece başlamış olacak" bilgisini paylaştı.

"Özgür Özel" ve Bölünme Sorusuna Yanıt: "Umarız Olmaz"

Bir gazetecinin, mahkemece tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel'e birçok milletvekilinin destek açıklaması yapmasının parti içinde kalıcı bir bölünmeye yol açıp açmayacağı sorusu üzerine Nalbantoğlu, "Umarız olmaz. Umarız bu birliğimizi, bütünlüğümüzü korumayı başarırız hep beraber" diyerek temkinli bir mesaj verdi.

Avukat Üregen’den İhraç Sinyali: "Onlarla Da Bir Çalışmamız Olacak"

Ziyaretin ardından hukuki süreçlere dair bilgi veren Avukat Onur Yusuf Üregen ise genel merkezin anahtarlarının dün icra kanalıyla geri alındığını doğruladı. Üregen, "Dün partimizin tekrar teslimini hallettik icra kanalıyla. Süreçle alakalı bilgilendirmeler, bundan sonraki yapılacaklarla ilgili, neler yapılabilir, neler yapacağız, bir yol haritası, üzerimize düşen ne varsa başkanımıza onları iletmeye çalıştık" dedi.

Bir gazetecinin süreç boyunca muhalif tarafta yer alan isimlere yönelik partiden ihraç istemiyle bir çalışma başlatılıp başlatılmadığına ilişkin net sorusuna ise avukat Üregen, "Tabii onlarla da bir çalışmamız olacak" yanıtını vererek parti içinde yeni bir disiplin ve ihraç dalgasının sinyalini verdi.