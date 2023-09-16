CHP İzmir'de olaylı kongre! Yumruklar konuştu

CHP'de kongreler olaylı geçmeye devam ediyor. Çok sayıda kongrede gerginlik yaşan kongrelerin sonuncusu İzmir'de yaşandı. İzmir İl Kongresi'nde kavga çıktı.

CHP İzmir'de olaylı kongre! Yumruklar konuştu
Editör: Uğur Çam
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Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Kongresi'nde kavga çıktı. Kongrede, Şenol Aslanoğlu ve Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü’yü destekleyen üyeler arasında sloganlı atışma yaşandı. Aslanoğlu konuşurken, Gümrükçü'yü destekleyen üyelerin sloganları ile konuşması kesilen Aslanoğlu grubu sakinleştirmeye çalıştı. Gümrükçü'nün fuar alanının çeşitli bölgelerinde yer alan "Kurultay Delegesi Adayı" afişleri dikkat çekti. 

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LİSTE TARTIŞMASINDAN ORTALIK KARIŞTI

Kongrede, 152 delegenin blok liste için öneri vermesi sonrası çarşaf liste ve blok liste tartışmasından ortalık karıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin koruma ekibinin protesto edenleri kürsüden uzak tutması için müdahale etmesi sonrası gerginlik kavgaya dönüşürken, yumruklar konuştu. Divan başkanı salonu yatıştırmaya çalışsa da iki taraf arasındaki gerginlik büyüdü. Tarafların Aslanoğlu ve Özgür Özel’e yönelmesi sonrası ipler koparken, Soyer ve Aslanoğlu güvenlik aracılığı ile salondan güçlükle çıkartıldı.

CHP İzmir'de olaylı kongre! Yumruklar konuştu - Resim : 2

Yaşanan arbedede milletvekilleri ve konuk parti temsilcileri kavga arasında kalırken güvenlik güçleri belediye başkanları korumak için salona girdi.

Yaşanan tartışmada ayrıca bir partili kürsüdeki mikrofonu alması ise dikkat çekti.

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