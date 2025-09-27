CHP kongresinde arbede! Başkanlık seçiminde kavga çıktı

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi gergin geçti. Yeniköy Kültür Merkezi’nde düzenlenen kongrede, mevcut başkan Uğur Falay’ın konuşması sırasında iki grup arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olay, bazı partililerin araya girmesiyle son buldu. Yaşanan gerginliğin ardından kongre devam etti.

Kongrede mevcut başkan Uğur Falay ile Anıl Acurman yarıştı. Yapılan seçim sonucunda Uğur Falay yeniden ilçe başkanlığına seçildi.