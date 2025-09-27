CHP kongresinde arbede! Başkanlık seçiminde kavga çıktı

Kocaeli’de CHP Başiskele İlçe Kongresi’nde partililer arasında kavga çıktı. Tartışma araya girenlerin müdahalesiyle son bulurken, kongre mevcut başkan Uğur Falay ile Anıl Acurman’ın yarışına sahne oldu. Falay yeniden seçildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
CHP kongresinde arbede! Başkanlık seçiminde kavga çıktı
Yayınlanma: Güncellenme:

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi gergin geçti. Yeniköy Kültür Merkezi’nde düzenlenen kongrede, mevcut başkan Uğur Falay’ın konuşması sırasında iki grup arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olay, bazı partililerin araya girmesiyle son buldu. Yaşanan gerginliğin ardından kongre devam etti.

Kongrede mevcut başkan Uğur Falay ile Anıl Acurman yarıştı. Yapılan seçim sonucunda Uğur Falay yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

Şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili kızının ifadesi ortaya çıktı: Roman havası oynarken düştüŞarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili kızının ifadesi ortaya çıktı: Roman havası oynarken düştüGündem
Şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili kızının ifadesi ortaya çıktı: Roman havası oynarken düştüŞarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili kızının ifadesi ortaya çıktı: Roman havası oynarken düştüGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

chp kavga kongre
Günün Manşetleri
Meşruiyet Trump’tan değil, Türk milletinden alınır!
Bir belediye başkanı daha istifa etti
"Netanyahu BM kürsüsünde rezil oldu"
CHP’de kurultay sonrası ilk karar
Mersin’de sahte polis şebekesi çökertildi
Arananlar tek tek yakalandı, 1147 şüpheli gözaltında
Çok sayıda gözaltı, şirketler mercek altında!
144 mağara imha edildi, mühimmat deposu ele geçirildi
Irak-Türkiye Petrol Hattı’nda akış yeniden başladı
“Dünya bu samimiyetsizliği görmeli”
Çok Okunanlar
Bu rakamı gören bir daha düşünür! Bu rakamı gören bir daha düşünür!
Güllü’nün kızının ifadesi ortaya çıktı Güllü’nün kızının ifadesi ortaya çıktı
Çalışmayan milyonlarca kadına müjde! Çalışmayan milyonlarca kadına müjde!
2 milyon TL’yi 32 gün vadeli mevduata yatıran ne kadar kazanıyor? 2 milyon TL’yi 32 gün vadeli mevduata yatıran ne kadar kazanıyor?
Sağlık için tehlikeli iki marka raflardan toplatılıyor Sağlık için tehlikeli iki marka raflardan toplatılıyor