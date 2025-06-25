CHP kurultayında 'oy karşılığı rüşvet' iddiası ağır ceza yolunda: İmamoğlu dahil 12 isim sanık

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin hazırlanan iddianame siyasetin gündemine bomba gibi düştü. Kurultayda "para karşılığında oy kullandırıldığı" iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 kişi hakkında “oylamaya hile karıştırma” suçlamasıyla dava açıldı.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, söz konusu dosyada “görevsizlik” kararı vererek yetkili mahkemenin ağır ceza olduğuna hükmetti. Mahkeme, gerekçeli kararında sanıkların eylemlerinin yalnızca hile değil, “rüşvet” suçu kapsamında da değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Ayrıca sanıklardan Erkan Aydın’ın milletvekili geçmişi nedeniyle, suç tarihleri itibarıyla dosyanın ağır ceza mahkemesinde ele alınması gerektiğini belirtti.

İTİRAZ REDDEDİLDİ, DOSYA AĞIR CEZAYA GÖNDERİLDİ

Sanık avukatlarının, dosyanın asliye cezada kalması yönündeki itirazı da Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi. Mahkeme, "kararın düzeltilmesine yer olmadığı" yönünde karar vererek dosyayı, değerlendirme yapılması amacıyla nöbetçi Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk etti.

Bu aşamadan sonra 3. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyayı inceleyerek suça konu fiillerin ağır ceza kapsamına girip girmediğine ve yargılamanın hangi mahkemede yapılacağına nihai kararı verecek.

İddianamede; Ekrem İmamoğlu, Baki Aydöner, Cemil Tugay, Erkan Aydın, Hüseyin Yaşar, Mehmet Kılınçarslan, Metin Güzelkaya, Nihat Yeşiltaş, Özgen Nama, Özgür Çelik, Rıza Akpolat ve Serhat Can Eş hakkında, Siyasi Partiler Kanunu’nun 112. maddesi uyarınca “oylamaya hile karıştırma” suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Siyasi yankılar devam ederken, kurultay sonuçlarına karşı açılan iptal davası da gündemde. Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, kurultayın iptali için hukuk mahkemelerine başvurdu. Açılan davalar Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde birleştirildi. Kurultayın iptali talebi 30 Haziran tarihinde mahkeme tarafından değerlendirilecek.