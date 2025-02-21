CHP Kurultayında 'şaibe' tartışması: MASAK devrede!

CHP'nin son kurultayında, delegelerin para karşılığında oy kullandığı iddiası üzerine Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) harekete geçti.

Emre Can Emre Can
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Tanık ifadeleri doğrultusunda delegelerin mali hareketliliğinin incelemeye alınacağı belirtilirken, CHP kulislerinde olağanüstü kurultay tartışmaları da gündeme gelmeye başladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Yolsuzluk Suçları Büro Amirliği’ne soruşturmayla ilgili talimat yazısı gönderdi. 18 Şubat 2025 tarihli yazıda, müştekinin ayrıntılı beyanının alınması, şüphelilerin kimliklerinin her türlü kayıt üzerinden belirlenmesi ve ifadelerinin alınması talep edildi.

MASAK Delege Hesaplarını İnceleyecek

Soruşturma kapsamında MASAK’ın, tanık ifadeleri doğrultusunda delegelerin banka hesaplarını inceleyeceği öne sürüldü. Bu gelişme, CHP içinde krizi daha da derinleştirirken, parti içi muhalif isimler olağanüstü kurultay çağrılarını daha yüksek sesle dile getirmeye başladı.

Gazeteci Nuray Başaran, Ulusal Kanal’daki Ankara Gündemi programında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başaran, MASAK’ın sürece dahil olmasının soruşturmayı yeni bir boyuta taşıdığını belirterek, iddiaların yalnızca para karşılığı oy kullanma ile sınırlı olmadığını, delege yakınlarının kamuda işe alındığına dair şüphelerin de gündemde olduğunu ifade etti.

Lütfü Savaş’tan Yeni Suç Duyurusu

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın da 20 Şubat Salı günü saat 11.00’de Ankara Adliyesi'nde ifade vereceği ve yeni bir suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

CHP içinde sular durulmazken, soruşturmanın nasıl ilerleyeceği ve parti içindeki etkileri merak konusu olmaya devam ediyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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