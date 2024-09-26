CHP Lideri Özel'den Türkevi'ne övgü

CHP Lideri Özel, New York'ta ziyaret ettiği Türkevi önünde basın açıklaması düzenledi. Özel, Türkevi'nin gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Mert Sagit Mert Sagit
CHP Lideri Özel'den Türkevi'ne övgü
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Prezidyum Toplantısı için geldiği New York'ta Türkevi'ni ziyaret etti. Özel burada basın açıklaması düzenledi.

Ziyaret sırasında yetkililerle Türkiye’nin BM Daimi Temsilciği ile New York Başkonsolosluğunun çalışmaları ve New York’taki Türk toplumu hakkında bilgi aldıklarını belirten Özel, Türkiye’nin dış politikası hakkında da görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı.

'HEPİMİZ İÇİN GURUR KAYNAĞI'

Özel, Türkevi binası hakkında "hepimiz için bir gurur kaynağı" ifadesini kullanarak, CHP olarak bundan sonra ABD'de yapacakları programları ve temasları Türkevi’nde gerçekleştirmek istediklerini ifade etti.

CHP lideri, BM haftası nedeniyle New York’ta bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile de Türkevi'nde bir araya geldiğini aktararak, "Kendisine CHP olarak Kıbrıs davasının sonuna kadar takipçisi olduğumuzu ifade ettik. Türkiye’de siyaset tansiyonu ve tartışmaları ile en sert şekilde devam edebilir. Ama şu an Türkiye’nin ana muhalefet partisi Türkiye’nin dışına adım attığında Türkiye’nin partisidir." dedi.

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Özgür Özel chp
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