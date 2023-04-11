CHP listelerindeki PKK ve LGBT savunucuları
14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere günler kala partiler milletvekili aday listelerini belirledi. CHP'nin milletvekili aday listelerinde yer alan isimler dikkat çekti. CHP, ismi FETÖ ve PKK ile anılan ve LGBT''yi savunan isimlere meclisin kapılarını açtı.
TAHSİN BECAN
CHP'nin Yalova'da 1. sıra adayı. Becan, yargılandığı FETÖ davasında "örgüte yardım etmek" suçundan 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkemenin hükmü açıklamasını geri bırakması nedeniyle hapse girmekten kurtulan Becan'ın adaylığına tepki büyük.
OKAN KONURALP
2014 yılında da terör örgütüne desteğini gözler önüne seren Konuralp, "Kobane birilerinin laik korkuları nedeniyle değil, son yılların en anlamlı vicdan ve onur direnişi olduğu için düşmemeli. Diren Kobane" yorumunu yapmıştı.
GÖKÇE GÖKÇEN
Listedeki dikkat çeken adaylardan biri de LGBT ve eşcinsellik savunucusu Gökçe Gökçen oldu. LGBT'yi her fırsatta "onur hareketi" olarak tanımlayan Gökçen İzmir 2. bölge ilk sıradan aday gösterildi. Transların ameliyat ücretini SGK'nın karşılamasını isteyen Gökçen'in bu talebi geçmiş senelerde çok konuşulmuştu.
MUSTAFA YENEROĞLU
CHP listelerinden seçime giren DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu da LGBT hareketini özgürlük olarak tanımlamış ve her türlü özgürlüğü koruyacaklarını duyurmuştu.