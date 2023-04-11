CHP listelerindeki PKK ve LGBT savunucuları

GÖKÇE GÖKÇEN

Listedeki dikkat çeken adaylardan biri de LGBT ve eşcinsellik savunucusu Gökçe Gökçen oldu. LGBT'yi her fırsatta "onur hareketi" olarak tanımlayan Gökçen İzmir 2. bölge ilk sıradan aday gösterildi. Transların ameliyat ücretini SGK'nın karşılamasını isteyen Gökçen'in bu talebi geçmiş senelerde çok konuşulmuştu.