CHP, Milletvekilini Resmen Kiraladı

Türkiye Millet Meclisi bir milletvekili transferine daha yaşandı. CHP, Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatı nedeniyle Mecliste koltuk sayısı 9’a düşen Saadet Partisi'ne 1 milletvekili daha verdi.

Vekil transferi ile Saadet-Gelecek Meclis Grubu düşmedi.



CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Meclis Genel Kurulunda Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap’ın partiden istifa ederek Saadet Partisine geçtiğini açıkladı.



Günaydın, Kasap’ın Saadet Partisi’ne geçme sebebinde “muhalefetin söz hakkının kısıtlanmamasını” öne sürdü.

"TBMM çatısı altında muhalefetin söz hakkının kısıtlanmaması, halkın yaşadığı gerçeklerin açıkça Meclis kürsüsünde ifade edilmesine olanak tanınması ve bütçe görüşmeleri süresiyle kısıtlı olmak kaydıyla Kütahya Milletvekilimiz Ali Fazıl Kasap, CHP'den istifa ederek bu amaçla Saadet Partisi Grubu'na geçmiş bulunuyor."

Gem Saadet Partisi'nin hem de Gelecek Partisi'nin milletvekilleri CHP listelerinden meclise girebilmişti.



CHP 2018'de de İYİ PArti'nin seçime girebilmesi için partisinden 15 milletvekili İYİ Parti'ye transfer etmişti.