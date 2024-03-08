CHP ve DEM Parti Ankara'da da ittifak kurdu

Cumhuriyet Halk Partisi, PKK'nın meclis ayağı DEM Parti ile ittifaklarını artırarak sürdürüyor.



PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu'nun "ittifakları sürdürün, kuvvetlendirin" talimetı vermişti. Çağrıya ilk yanıtlar İstanbul Esenyurt ve Mersin Akdeniz'den gelmişti.



"Kent uzlaşısı" adı altında ittifak yapan CHP ve DEM Parti, ittifakın Ankara ayağını açıkladı. DEM Parti Ankara Büyükşehir Adayı Öztürk Türkdoğan, kent uzlaşısı kapsamında Yenimahalle, Polatlı ve Balâ'da aday göstermediklerini söyledi:

- Ankara'da 27 ilçenin 24'ünde eş başkan adaylarımızı gösterdik. Yenimahalle, Polatlı ve Balâ ilçelerimizde göstermedik. Bu 3 ilçede kent uzlaşısı kapsamında aday göstermedik.

Böylece İstanbul'da Esenyurt, Mersin'de Akdeniz, Ankara'da da Yenimahalle, Polatlı ve Balâ ilçelerinde CHP ile DEM Parti ortak hareket edecek.