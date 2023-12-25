CHP ve İyi Parti Arasında Bildiri Tartışması! "Başka Yerde 'DEM'lensin"

Teröre karşı Meclis’te hazırlanan bildiriye imza vermeyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel Özel “terörü kınamak değil lanetlemek gerekir” dedi. CHP’nin bildiriye imza vermemesine eski ortak İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural da tepki gösterdi.

CHP ve İyi Parti Arasında Bildiri Tartışması! "Başka Yerde 'DEM'lensin"
CHP ve İyi Parti Arasında Bildiri Tartışması! "Başka Yerde 'DEM'lensin"
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Teröre karşı hazırlanan bildiriye imza vermedi, kınamak değil lanetlemek gerekir diyerek kendisi haklı göstermeye çalıştı. 12 askerimizin 2 farklı askeri üs bölgesinde şehit olmasının ardından İyi Parti’nin Meclis’e getirdiği teröre karşı hazırladığı ortak bildiriyi CHP imzalamadı. Özel, memleketi Manisa’daki şehit cenazesinde protesto edilmesinin “kışkırtma” olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı'nın kendisini aklamaya yönelik sözlerine Altılı Masa’daki ortağı İyi Parti'den tepki geldi. CHP ve Dem Parti arasındaki yerel seçim temaslarına dikkat çeken İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural, “teröre karşı durmak benim içime siniyor, içine sinmeyen başka yerde “DEM’lensin” ifadelerini kullandı. İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun gündeminde de ortak bildiriye imza atılmaması yer aldı.

Özgür Özel Şehit Cenazesinde YuhalandıÖzgür Özel Şehit Cenazesinde YuhalandıGündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# chp # İyi Parti
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