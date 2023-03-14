CHP yine deprem yalanlarına sarıldı

CHP, depremde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sahaya inmediği yalanını sürdürdü. Türk Kızılay’ı hedef almaya devam eden CHP Sözcüsü Faik Öztrak, HDP görüşmesine ilişkin tarih vermedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası kameralar karşısına geçti. Öztrak, depremde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sahaya inmediği yalanını devam ettirdi:

- Mehmetçiklerimizi, İlk anda sahaya göndermediğiniz için, insanlarımız enkaz altında, donarak, bağıra bağıra öldü.

Öztrak, Türk Kızılay’ı hedef almayı da sürdürdü:

- Enkazdan kurtulanlar, “Kızılay nerede?” diye feryat ederken, Kızılay çadır kurmak yerine, çadır sattı.

 CHP Sözcüsü Öztrak, CHP’nin HDP ile görüşmesinin ne zaman olacağına ilişkin soruya ise yanıt vermedi:

- Cumhurbaşkanı adayımız belli bir takvim çerçevesinde siyasi partilerle görüşmesini gerçekleştirecektir.
# chp # deprem # faik öztrak # türk kızılay

Benzer Videolar

ABD'nin Türkiye karşıtı yeni hamleleri ne olabilir? ABD'nin Türkiye karşıtı yeni hamleleri ne olabilir?
YSK'de seçim hazırlığı YSK'de seçim hazırlığı
Depremzedeler nasıl oy kullanacak? Depremzedeler nasıl oy kullanacak?
Vatan Partisinden YSK’ya 100 bin imza başvurusu Vatan Partisinden YSK’ya 100 bin imza başvurusu
Vatan Partisi Menderes'te köylülerle bir araya geldi Vatan Partisi Menderes'te köylülerle bir araya geldi
Tevfik Göksu'dan kentsel dönüşüm açıklaması Tevfik Göksu'dan kentsel dönüşüm açıklaması
AK Parti'de Hüda Par rahatsızlığı AK Parti'de Hüda Par rahatsızlığı
TGB beyin göçünü eleştirdi çözümü sundu TGB beyin göçünü eleştirdi çözümü sundu
Davutoğlu'nun gündemi yine Doğu Perinçek Davutoğlu'nun gündemi yine Doğu Perinçek
Türkiye 14 Mayıs'ta seçime gidiyor Türkiye 14 Mayıs'ta seçime gidiyor
CHP'li belediye 4 yıldır dönüşümü engelliyor CHP'li belediye 4 yıldır dönüşümü engelliyor
Seçim günü 600 bin güvenlik personeli görev yapacak Seçim günü 600 bin güvenlik personeli görev yapacak
Çok Okunanlar
1 Birçok ilde eğitime kar engeli
2 Ulusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin
3 Can kaybı sayısında son durum
4 Haluk Bilginer hastaneye kaldırıldı
5 Kahramanmaraş'ta deprem