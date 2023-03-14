CHP yine deprem yalanlarına sarıldı
CHP, depremde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sahaya inmediği yalanını sürdürdü. Türk Kızılay’ı hedef almaya devam eden CHP Sözcüsü Faik Öztrak, HDP görüşmesine ilişkin tarih vermedi.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası kameralar karşısına geçti. Öztrak, depremde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sahaya inmediği yalanını devam ettirdi:
- Mehmetçiklerimizi, İlk anda sahaya göndermediğiniz için, insanlarımız enkaz altında, donarak, bağıra bağıra öldü.
Öztrak, Türk Kızılay’ı hedef almayı da sürdürdü:
- Enkazdan kurtulanlar, “Kızılay nerede?” diye feryat ederken, Kızılay çadır kurmak yerine, çadır sattı.
CHP Sözcüsü Öztrak, CHP’nin HDP ile görüşmesinin ne zaman olacağına ilişkin soruya ise yanıt vermedi:
- Cumhurbaşkanı adayımız belli bir takvim çerçevesinde siyasi partilerle görüşmesini gerçekleştirecektir.
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