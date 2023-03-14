CHP yine deprem yalanlarına sarıldı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası kameralar karşısına geçti. Öztrak, depremde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sahaya inmediği yalanını devam ettirdi:

- Mehmetçiklerimizi, İlk anda sahaya göndermediğiniz için, insanlarımız enkaz altında, donarak, bağıra bağıra öldü.

Öztrak, Türk Kızılay’ı hedef almayı da sürdürdü:

- Enkazdan kurtulanlar, “Kızılay nerede?” diye feryat ederken, Kızılay çadır kurmak yerine, çadır sattı.

CHP Sözcüsü Öztrak, CHP’nin HDP ile görüşmesinin ne zaman olacağına ilişkin soruya ise yanıt vermedi: