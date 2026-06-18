CHP Yüksek Disiplin Kurulundan Gökhan Günaydın kararı: Tedbir kaldırıldı

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, bugün saat 11:00'de bir araya geldi. Kurulun gündeminde, tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen 9 milletvekilinin haklarındaki tedbir kararlarına yaptıkları itirazlar yer aldı. Gerçekleştirilen toplantı sonucunda, ihracı istenen isimler arasında bulunan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın tedbir kararı, üyelerin oy birliği ile kaldırıldı.

GÖZLER MECLİS İÇTÜZÜĞÜNE ÇEVRİLDİ: GÖREVE DÖNECEK Mİ?

Hakkında işletilen disiplin süreci nedeniyle CHP üyeliği askıya alınan Gökhan Günaydın'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) grup başkanvekilliği görevi düşürülmüştü. Hakkındaki tedbir kararının ortadan kalkmasıyla birlikte Günaydın'ın yeniden görevine iade edilip edilmeyeceği gündeme geldi.

Tüzük hükümleri uyarınca Günaydın'ın göreve iadesi konusundaki kararın Meclis İçtüzüğü'ne göre verileceği ifade ediliyor.

8 VEKİLE RET ÇIKTI

Kurul toplantısında Gökhan Günaydın dışındaki milletvekilleri için farklı bir karar çıktı. İhracı istenen diğer 8 milletvekilinin tedbir kararlarına yaptığı itirazlar Yüksek Disiplin Kurulu tarafından reddedildi. İtirazı kabul görmeyen milletvekillerinin listesi Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Ensar Aytekin, Özgür Karabat ve Turan Taşkın Özer'den oluşuyor. Disiplin sürecinin başlangıcında, CHP Genel Merkezinin konuya ilişkin karar yazısının TBMM Başkanlığına ulaşmasının ardından, TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın isimlerinin yanındaki "grup başkanvekili" unvanları silinmişti.