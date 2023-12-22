CHP'de 126 Aday Belirlendi! İmamoğlu Parti Meclisi Kararından Önce Açıkladı

CHP'de 126 il ve ilçenin adayları belli oldu. Parti Meclisi toplantısının ardından CHP sözcüsü Deniz Yücel, aday listesini açıkladı. İstanbul'da ilçelere kendine yakın isimleri aday yapmak istediği belirtilen Ekrem İmamoğlu, parti meclisinden saatler önde iki ilçenin adaylarını duyurdu.

- Cumhuriyet Halk Partisi Meclisimizin aldığı kararla İstanbul Fatih Belediye Başkan Adayı olarak belirlenen çalışma arkadaşım MAHİR POLAT, ve Pendik Belediye Başkan Adayı olarak belirlenen İBB Meclisi Grup Başkanvekili TARIK BALYALI’YI tebrik ediyor, başarılar diliyorum.

Açıklanan isimler arasında İmamoğlu'na yakın iki ismin bulunması dikkat çekti. CHP listesinde, HDP'nin kazandığı belediyelerde şimdilik aday göstermediği görüldü.

Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile yarıştığı süreçte ön seçim için "şeref namus" sözü vermişti. Ancak sadece 35 bölgede ön seçim yapılacağı açıklandı.