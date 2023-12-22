CHP'de 126 Aday Belirlendi! İmamoğlu Parti Meclisi Kararından Önce Açıkladı
CHP, 126 il ve ilçe için belediye başkan adaylarını açıkladı. Ancak CHP Parti Meclisi kararından saatler önce Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul’un Fatih ve Pendik ilçelerini başkan adaylarını ilan etmesi dikkat çekti. Açıklanan listede, DEM Parti’nin önceki seçimlerde kazandığı belediyeler yer almadı.
CHP'de 126 il ve ilçenin adayları belli oldu. Parti Meclisi toplantısının ardından CHP sözcüsü Deniz Yücel, aday listesini açıkladı. İstanbul'da ilçelere kendine yakın isimleri aday yapmak istediği belirtilen Ekrem İmamoğlu, parti meclisinden saatler önde iki ilçenin adaylarını duyurdu.
- Cumhuriyet Halk Partisi Meclisimizin aldığı kararla İstanbul Fatih Belediye Başkan Adayı olarak belirlenen çalışma arkadaşım MAHİR POLAT, ve Pendik Belediye Başkan Adayı olarak belirlenen İBB Meclisi Grup Başkanvekili TARIK BALYALI’YI tebrik ediyor, başarılar diliyorum.
Açıklanan isimler arasında İmamoğlu'na yakın iki ismin bulunması dikkat çekti. CHP listesinde, HDP'nin kazandığı belediyelerde şimdilik aday göstermediği görüldü.
Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile yarıştığı süreçte ön seçim için "şeref namus" sözü vermişti. Ancak sadece 35 bölgede ön seçim yapılacağı açıklandı.
- PM’de 160 seçim çevresi görüşüldü. Bu 160 seçim çevresinin 35’inde ön seçim kararı alındı, 125 seçim çevresinde ise adaylar belirlendi.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi
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