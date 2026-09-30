CHP'de 5 belediye başkanı kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi

Disipline sevk edilenler arasında Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağ, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin ve Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu bulunuyor. Listede ayrıca Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ile Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik de yer aldı. Beş başkanın tamamı hakkında kesin ihraç talebi var ve sevk işlemi tedbirli olarak yapıldı.

İSTANBUL'DAKİ ÜÇ İSİM İÇİN İHRAÇ KARARI ÇIKTI

CHP yönetiminin kararları MYK toplantısının ardından netleşti. Kadıköy, Sancaktepe ve Sarıyer belediye başkanları için ihraç kararları da bu toplantının ardından çıktı. Üç başkan, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilenler arasında da yer alıyor.